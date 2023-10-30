Harry Potter filmleri ve kitaplarıyla popülerliğini halen daha korumayı başarıyor. Her ne kadar orijinal Harry Potter filmleri bitiş çizgisine kadar hiçbir aksama yaşamadan ulaşmayı başarmış olsa da, teatral devamı o kadar şanslı değildi. Fantastik Canavarlar filmleri zorlu bir süreçten geçti. Sonunda herkes pes etmiş gibi. Warner Bros, sessizce alt seriye tamamen havlu atmaya karar vermiş gibi görünüyor. İşte detaylar…

Fantastik Canavarlar için duraklama devri başlıyor!

Yönetmen David Yates, yakında çıkacak Netflix filmi Pain Hustlers için bir basın toplantısında kamera karşısına geçti. Fantastik Canavarlar ne zaman diye sorulduğunda ise serinin filmlerinin yakın gelecekte park edildiğini söyledi.

Yates, "Sonuncusu pandemi sırasında olmak üzere bu üç filmi yaptık ve çok eğlenceliydi ama zordu. Serinin son oyunu 2022 yapımı Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları oldu. Yapımdaki herkesin çok gurur duydu. Dünyaya yayıldığında, bir nevi durup duraklamamız ve sakinleşmemiz gerekiyordu." dedi.

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Canavarlar filmlerine dikkat ediyorsanız aslında bu pek de şaşırtıcı değil. Her yeni çıkan filmde gişe hasılatı daha da düşüyordu. Mesela Dumbledore, orijinal filmin 811,7 milyon dolarına kıyasla 407,1 milyon dolar kazandı. Ayrıca bu hasılatı da konusu ve oyuncu kadrosundan ziyade çoğunlukla çevredeki tartışmalar nedeniyle elde etti.

Giderek azalan gişe hasılatıyla bu serinin ilk beş filmlik oyun sonuna ulaşmasını imkansız hale getirdi. Yates, Rowling'in az önce beş filmin çekileceğini söylemesinin yaratıcı ekibin çoğunu bir döngüye soktuğunu söyledi.

Ayrıca Yates,"5 filmin çekilmesi fikri çoğumuz için sürprizdi. Jo bundan az önce bir basın gösteriminde kendiliğinden bahsetmişti. Kimse bize beş tane olacağını söylememişti. Biz yalnızca ilk filme karar vermiştik. Ben bir noktada geri döneceğimize emindim. Ama evet, Jo ile konuşmadım. Ayrıca yapımcı David Heyman ve Warner Bros ile de konuşmadım. Biz sadece biraz ara veriyoruz." diye ekledi.