Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe– Galatasaray derbisinin 1-1 sonuçlanması sonrası gözler, performansı beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Galatasaray'ın milli yıldızı, üretkenlikten uzak bir oyun sergilediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

ÜMİT ÖZAT'TAN ÇOK SERT SÖZLER

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına ilişkin değerlendirmesinde oldukça sert ifadeler kullandı. Sky Spor Youtube kanalında konuşan Özat, oyuncunun oyuna etkisiz kalmasını, "Kerem, güzel kardeşim. Doğru yolda gitmiyorsun. Sen buraya mukavele yapmaya gelmişsin. Sana söylemedikleri kalmadı. Daha golün yok! Vazgeçtim Harry Potter'ından! Baskı yapmıyorsun, risk almıyorsun! Davinson'dan tir tir titriyorsun!" sözleriyle eleştirdi. Özat'ın sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

KEREM'İN DERBİ PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI

Özellikle hücum yönünde etkisiz kalan Kerem'in derbinin kritik dakikalarında oyuna katkı sağlayamaması, hem taraftar hem yorumcular tarafından eleştirildi. Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında rol alamayan oyuncunun form durumu yeniden gündeme taşındı.