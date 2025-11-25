Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Haberler

Güncelleme:
Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros Discovery, Harry Potter gol sevinci' nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'na dava açıldığı şeklinde çıkan haberlere yönelik açıklama yaparak çıkan iddiaları yalanladı.

ABD Merkezli dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros Discovery, Harry Potter gol sevinci' nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'na dava açıldığı şeklinde çıkan haberlerin ardından harekete geçti.

'DAVA AÇILDI' İDDİALARI YALANLADI

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcunun Harry Potter sevinci nedeniyle dava açıldığı iddiaları, medya devi tarafından yalanlandı. Amerikalı şirket, böyle bir girişimlerinin olmadığını açıkladı.

"ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Şirketin ABD'li üst düzey yöneticileri konuyla ilgili Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer'i yetkilendirdi. Özer, gönderdiği mailde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, "Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

o ne la portır mortır.. bi deyim var bizim oralarda titin kavurga yediği...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
