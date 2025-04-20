Harry Potter Filmi Canlı Orkestra Eşliğinde İzlendi

Binlerce kişi Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nı canlı orkestra eşliğinde izledi.

Piu Entertainment organizasyonuyla "Movies in Concert" etkinlik serisi kapsamında Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı İngiliz şef Timothy Henty yönetti.

Henty, konser öncesinde Türkçe olarak "Harry Potter konserine hoş geldiniz" diyerek sinemaseverleri selamladı.

Etkinliğin sıradan bir konser değil çok özel bir organizasyon olduğunu dile getiren Henty, "Bugün hayal gücümüzü serbest bırakmanızı ve burayı gerçek bir Harry Potter partisine çevirmenizi istiyoruz. O yüzden ekranda en sevdiğiniz karakterler ve en sevdiğiniz anlar için alkışlamaktan ve tezahürat yapmaktan çekinmeyin." dedi.

Henty, "Tabii ki John Williams'ın harika müziği içinde duyacağınız her nota İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak çalınacak. Umarız konserden büyük bir keyif alırsınız." ifadelerini kullandı.

Filmin müzikleri 100 kişilik orkestrayla yorumlandı

Ünlü besteci John Williams'ın filmde yer alan eserleri, yaklaşık 2 saat 50 dakika süren etkinlikte 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak yorumlandı.

İki günde üç gösterim yapılan etkinlik serisine katılan yaklaşık 13 bin kişi, filmi İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazıyla ve canlı müzik eşliğinde izledi.

"Harry Potter ve Felsefe Taşı" etkinliği 10-11 Mayıs'ta Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Ankara'daki performansı, canlı orkestra eşliğinde verdiği film konserleriyle tanınan Ernst van Tiel yönetecek.???????