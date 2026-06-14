Kerem Aktürkoğlu kimdir, Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı, Kerem Aktürkoğlu hangi takımda oynuyor

Sahadaki hızı ve yeteneğiyle büyüleyen Kerem Aktürkoğlu, son dönemde özel hayatıyla da futbolseverlerin yakın markajında. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Kerem Aktürkoğlu evli mi, çocuğu var mı, aslen nereli?" soruları hayranları tarafından merak ediliyor. 29 Mayıs 2025 tarihinde Ceren Azak ile dünyaevine giren ve mutlu bir evlilik sürdüren milli yıldızın, aile yaşantısından tuttuğu takıma kadar tüm bilinmeyenlerini sizler için derledik. Aslen Rizeli olan ancak Kocaeli’de doğup büyüyen yıldız ismin hayatına dair merak edilen tüm detaylar burada.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Futbola Hisareynspor altyapısında başlamış, ardından Başakşehir ve 24 Erzincanspor gibi takımlarda pişerek Galatasaray’da dünya çapında bir yıldıza dönüşmüştür.

KEREM AKTÜRKOĞLU ASLEN NERELİDİR?

Kocaeli doğumlu olan milli futbolcu, aslen Rizelidir. Ailesinin kökleri Karadeniz'e dayanmakta olup, kendisi gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Kocaeli'de büyümüştür.

EVLİ Mİ, BEKAR MI, EŞİ KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu evlidir. Yıldız futbolcu, 29 Mayıs 2025 tarihinde uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Ceren Azak ile Kocaeli’de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmiştir. Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı olarak görev yapmaktadır.

ÇOCUĞU VAR MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun henüz bir çocuğu bulunmamaktadır. Ancak Nisan 2026'da yaptığı açıklamayla baba olacağını ve eşi Ceren Azak ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini müjdelemiştir.

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kerem Aktürkoğlu, 2025-2026 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. 2024 yılında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli yıldız, Portekiz'deki başarılı performansının ardından 2025 yaz transfer döneminde rekor bir bedelle sarı-lacivertli kulübe imza atarak Türkiye'ye geri dönmüştür.

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Profesyonel kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formalarını giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye sempati duyduğu ifade ediliyor.

KARİYERİNDEKİ KRİTİK BAŞARILAR

Avrupa Deneyimi: Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa basınında "Türk Büyücü" olarak anıldı.

Milli Takım Başarısı: 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takım'ın en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.

Gol Sevinci: Harry Potter temalı "Expelliarmus" gol sevinci, dünya futbolunda ikonik kutlamalar arasına girdi.