Haberler

Hogwarts Legacy artık ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? Hogwarts Legacy ücretsiz nasıl satın alınır?

Hogwarts Legacy artık ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? Hogwarts Legacy ücretsiz nasıl satın alınır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hogwarts Legacy artık ücretsiz mi? 2025'in en büyük oyun kampanyalarından biri duyuruldu: Hogwarts Legacy artık Epic Games Store'da tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Harry Potter evreninde geçen bu dev açık dünya RPG'sini ücretsiz alma şansı sınırlı bir süre için geçerli. Peki, Hogwarts Legacy ücretsiz nasıl satın alınır? Hogwarts Legacy ne zaman kadar ücretsiz? Detaylar...

2025 yılının son haftasında oyun dünyasında büyük bir sürpriz yaşandı: Hogwarts Legacy artık Epic Games Store'da belirli bir süre için tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Peki, Hogwarts Legacy ücretsiz nasıl satın alınır? Detaylar haberimizde!

HOGWARTS LEGACY ARTIK ÜCRETSİZ Mİ?

2023 yılında yayımlandığından bu yana milyonlarca oyuncuya ulaşan ve yılın en sevilen açık dünya RPG'lerinden biri hâline gelen oyun, The Game Awards kapsamında Epic Games'in tatil dönemi kampanyasının ilk büyük hediyesi olarak duyuruldu.

Epic Games, yıllardır sürdürdüğü ücretsiz oyun promosyonlarını yılın bu döneminde daha da genişletiyor. Normalde haftalık olarak açıklanan ücretsiz oyunlar bu kez gizemli bir kampanyaya dönüştü. 11 Aralık'ta yayınlanacak ücretsiz oyun görselinin gizlenmesiyle oyuncuların merakı daha da arttı. Beklenen duyuru The Game Awards sahnesinde yapıldı ve hediye oyunun Hogwarts Legacy olduğu açıklandı.

Bu özel kampanya 12 Aralık 2025'te başladı ve oyuncular oyunu 18 Aralık 2025'e kadar ücretsiz olarak talep edebilecek. Oyunu bir kez kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip oluyorsunuz; yani kampanya süresi sona erdikten sonra bile oynamaya devam edebilirsiniz.

Hogwarts Legacy artık ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? Hogwarts Legacy ücretsiz nasıl satın alınır?

HOGWARTS LEGACY ÜCRETSİZ NASIL SATIN ALINIR?

Epic Games Store'a Giriş Yapın

Hogwarts Legacy'i ücretsiz olarak almak isteyen oyuncuların öncelikle Epic Games Store hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Eğer bir hesap yoksa birkaç dakika içinde yeni bir hesap oluşturulabiliyor.

Oyun Sayfasını Açın ve "Get" Butonuna Tıklayın

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra:

Epic Games Store üzerinde Hogwarts Legacy sayfasını bulun.

Oyun sayfasında yer alan "Get" (Al) butonuna tıklayın.

İşlemi onaylamanızın ardından oyun otomatik olarak kütüphanenize eklenir.

Dilerseniz hemen indirmeye başlayabilir veya daha sonra oynamak üzere kütüphanede bırakabilirsiniz.

Kampanya döneminde yoğunluk nedeniyle Epic Games'in kısa süreli erişim sorunları yaşaması mümkün olabilir. Böyle bir durumda birkaç saat sonra yeniden denemek yeterli olacaktır.

Hogwarts Legacy'i ücretsiz almak için son gün 18 Aralık 2025. Bu tarihten sonra oyun tekrar ücretli hâle gelecek. Kampanyadan yararlanmak için bu tarihe kadar oyunu en az bir kez kütüphanenize eklemeniz yeterli.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
title