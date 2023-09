Harry Potter Serisinin Üçüncü Filminde Yer Alan Sir Michael Gambon Hayatını Kaybetti

Harry Potter serisine üçüncü film olan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda katılıp seri bitine kadar yer alan Sir Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

Eşi Lady Gambon ve oğlu Fergus adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sir Michael Gambon'un kaybını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Sevgili kocam ve babam Michael, zatürre nöbetinin ardından eşi Anne ve oğlu Fergus'la birlikte hastanede huzur içinde öldü. Michael 82 yaşındaydı. Bu acı verici dönemde mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyor, destek ve sevgi mesajlarınız için teşekkür ediyoruz."

1940'ta Dublin'de doğdu; babası Londra'ya taşındı ve 2. Dünya Savaşı sırasında yedek polisti. Gambon, savaşın sonunda annesi tarafından İngiltere'ye götürüldü.

Daha sonra Kent'e taşındılar ve burada 16 yaşındayken Vickers-Armstrongs fabrikasında mühendislik çıraklığına başladı.

Amatör tiyatroların setlerinde çalışmaya başladı, ardından Londra'daki Unity Tiyatrosu ve Tower Tiyatrosu'nda küçük rollerle sahneye çıktı.

"Büyük Gambon" olarak adlandırılan ünlü oyuncu, sadece Harry Potter serisindeki oyunculuğuyla değil asıl tiyatro oyunlarındaki performansıyla pek çok kişiyi etkilemeyi başarmış bir oyuncuydu. 90'ların ortalarında Broadway'de Tony ödülü adaylığı kazandı.

İlk profesyonel rollerinde deneyimi hakkında yalan söyleyerek blöf yaptı ve ilk çıkışını Dublin'de Othello'da küçük bir rolle yaptı. 22 yaşındayken West End'deki ilk çıkışını The Bed-Sitting Room'da yedek oyuncu olarak yaptı. Ayrıca George Devine ve William Gaskill tarafından yönetilen Royal Court'ta oyunculuk kursu aldı.

Gambon, Shakespeare eserlerinde rol alsa da hiç Shakespeare yapımı görmediğini söyledi.

Gambon son yıllarda sahne çalışmalarından çekilmeye başladı. 2014 yılında repliklerini hatırlamakta zorlandığını söyledi: "Buna üzülüyorum. Tiyatroyu seviyorum ama kendimi bir daha büyük roller oynarken göremiyorum." 2009'da hastalık nedeniyle, açılış gecesinden sadece birkaç hafta önce Ulusal Tiyatro'da Alan Bennett'in The Habit of Art adlı oyununda rol almaktan çekildi ve yerine yine Harry Potter'da rol alarak Vernon Dursley'i canlandıran ve 2013 yılında hayatını kaybeden Richard Griffiths geldi.

Gambon, Peter Greenaway'in Tim Roth ve Helen Mirren ile rol aldığı Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı (The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, 1989) filmiyle önemli bir başarı yakaladı ve Hayalet Süvari (Sleepy Hollow), Köstebek (The Insider) ve Gosford Parkı gibi önemli filmlerde rol aldı.

Daha sonra Harry Potter'ın profesörü Albus Dumbledore'u canlandırdı. Seriye ilk iki filmde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in 2002'deki ölümünün ardından dahil oldu.