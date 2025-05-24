Stanislav Yanevski nefes alamayınca acil ameliyata alındı

Stanislav Yanevski nefes alamayınca acil ameliyata alındı
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Harry Potter serisinin Viktor Krum'u Stanislav Yanevski, nefes alamama şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat geçiren ünlü oyuncu, "Artık hayatın kokularını yeniden hissedebileceğim" diyerek sevenlerine iyi haberi verdi.

Harry Potter serisinde canlandırdığı Viktor Krum karakteriyle tanınan oyuncu Stanislav Yanevski, doğum günü kutlamasının hemen ardından nefes alamama şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncu, geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Stanislav Yanevski nefes alamayınca acil ameliyata alındı

Yanevski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hastane yatağında burnu bandajlı ve kolunda serumla çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. 16 Mayıs'ta 40 yaşına giren oyuncu, doğum günü sonrası yaşadığı sağlık sorunlarını şu sözlerle duyurdu: "Doğum günü kutlamamın hemen ardından nefes alamadığım için hastaneye kaldırıldım."

"KİMSEYİ KORKUTMAK İSTEMEDİM"

Açıklamasında, operasyon geçirdiğini belirten Yanevski, "Ameliyata alındım ve bu fotoğraf ameliyattan çıktıktan hemen sonra çekildi," dedi. Yaşadığı durumu ilk etapta paylaşmama sebebini ise "Kimseyi korkutmak ya da endişelendirmek istemedim," diyerek açıkladı. Sessizce mücadele etmeyi tercih ettiğini vurgulayan oyuncu, "Ben hep böyleydim. Zorluklarla sessizce savaşırım. Elbette durumu paylaştığım birkaç kişiden ve ailemden destek aldım, bunun için çok minnettarım," ifadelerini kullandı. Yanevski, sağlık durumunun iyiye gittiğini de belirterek takipçilerini rahatlattı, "Artık rahatça nefes alabileceğim, hayatın kokularını yeniden hissedebileceğim. Son aylarda bunu tamamen kaybetmiştim. Bundan sonra huzurlu bir uykuyla iyileşeceğim ve çok yakında tam gücümle geri döneceğim."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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