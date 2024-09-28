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Dame Maggie Smith 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Dame Maggie Smith 89 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Harry Potter serisinde 'Profesör Minerva McGonagall' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Dame Maggie Smith, 89 yaşında yaşamını yitirdi. İngiltere Kralı Charles, onun için başsağlığı mesajında bulundu ve 'Ulusal bir hazineyi kaybettik' dedi.

HARRY Potter serisinde 'Profesör Minerva McGonagall' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Dame Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere Kralı Charles, Smith için paylaştığı başsağlığı mesajında, "Ulusal bir hazineyi kaybettik" dedi.

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde 'Profesör McGonagall' karakterine hayat veren Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Seride oyuncu ile rol alan Daniel Radcliffe, Emma Watson gibi isimler Smith'e başsağlığı mesajı paylaştı. Daniel Radcliffe mesajında, "Onunla çalışabildiğim ve sette onunla vakit geçirebildiğim için kendimi her zaman inanılmaz derecede şanslı sayacağım. Efsane kelimesi çok fazla kullanılıyor ama sektörümüzdeki herhangi biri için geçerliyse o zaman o da geçerlidir. Teşekkürler Maggie" ifadelerini kullandı. Serinin Hermione Granger'ı Emma Watson, "O gerçek, dürüst, komik ve kendini onurlandıran biriydi. Maggie, çok sayıda erkek profesör vardı ve Tanrı aşkına sen kendi işini yaptın. Tüm nezaketin için teşekkür ederim. Seni özleyeceğim" mesajını paylaştı.

KRAL CHARLES: MAGGİE SMİTH ULUSAL BİR HAZİNEYDİ

İngiltere Kralı Charles başsağlığı mesajında, "Eşim ve ben Dame Maggie Smith'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ulusal bir hazinenin üzerindeki perde inerken, dünyanın dört bir yanındaki herkese katılıyor ve onun birçok harika performansını ve hem sahnede hem de sahne dışında parıldayan sıcaklığını ve zekasını en büyük hayranlık ve sevgiyle anıyoruz" dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Dame Maggie Smith uzun kariyeri boyunca canlandırdığı sayısız hikayeyle bizleri yeni dünyalarla tanıştırdı. Büyük yeteneği sayesinde pek çok kişi tarafından sevildi ve eserleri gelecek nesiller boyunca el üstünde tutulacak gerçek bir ulusal hazine haline geldi. Düşüncelerimiz ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Huzur içinde yatsın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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