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Harry Potter dizisinin 2. sezon oyuncu kadrosu genişliyor

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HBO, yeni "Harry Potter" dizisinin ikinci sezonunda Arthur Weasley, Moaning Myrtle ve Colin Creevey karakterlerini canlandıracak oyuncuları açıkladı.

Hbo, yeni "Harry Potter" dizisinin ikinci sezonunda Arthur Weasley, Moaning Myrtle ve Colin Creevey karakterlerini canlandıracak oyuncuları açıkladı.

Hbo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rafe Spall'ın "Arthur Weasley" karakterini, Molly Hewitt-Richards'ın "Moaning Myrtle" karakterini ve Jasper Ambrose'un "Colin Creevey" karakterini canlandıracağını duyurdu.

Arthur Weasley, ana kahramanlardan Ron Weasley'nin babası olarak Sihir Bakanlığı'nda görev yapan bir büyücüyken, Moaning Myrtle, Hogwarts'ın kızlar tuvaletinde yaşayan hayalet karakter olarak hikayede yer alıyor. Colin Creevey ise Harry Potter'a büyük hayranlık duyan ve fotoğraf makinesiyle onu sürekli takip etmesiyle tanınan Gryffindor öğrencisi olarak öne çıkıyor.

Rafe Spall'ın babası, "Uluslararası Emmy En iyi Erkek Oyuncu" ödüllü Timothy Spall de Harry Potter filmlerinde kötü karakter "Peter Pettigrew" olarak rol almıştı.

Harry Potter dizisiyle büyük bir yapımda oynayacak olan genç oyuncular Molly ve Jasper ise kariyerlerinin en dikkat çekici projelerinden birine adım atacak.

Daha önce de HBO tarafından dizinin 2. sezonuna ilişkin yapılan duyurularda Billy Barratt'ın genç Tom Riddle'ı, Lenny Rush'ın Dobby'yi ve Bonnie Hill'in Ginny Weasley'yi canlandıracağı açıklanmıştı. Gilderoy Lockhart karakterinin ise Nicholas Hoult'un canlandırmasının planlandığı açıklanmış ancak oyuncunun yoğun programı nedeniyle rolün Kit Harington'a verildiği duyurulmuştu.

HBO'nun Harry Potter dizisi hakkında

J.K. Rowling'in yedi kitaplık serisinden uyarlanan HBO yapımı, Harry Potter hikayesini yeni bir oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlara taşıyacak. İlk sezon, ilk kitap olan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" kitabını temel alıyor.

Sekiz bölümden oluşacak ilk sezonun 25 Aralık'ta HBO'da, HBO Max'in hizmet verdiği bölgelerde ise platform üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Dizide yeni "Harry Potter"ı ise Dominic McLaughlin, "Hermione Granger"ı Arabella Stanton, "Ron Weasley"yi ise Alastair Stout canlandırıyor.

Kaynak: AA
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