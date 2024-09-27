Üye Girişi
Haberler

Harry Potter'ın Minerva McGonagall'ı Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti

Harry Potter'ın Minerva McGonagall'ı Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz aktris Maggie Smith, Harry Potter serisinde canlandırdığı Minerva McGonagall karakteriyle tanınan, 89 yaşında Londra'da hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış olan Smith, son olarak Downton Abbey dizisinde de rol almıştı.

Harry Potter film serisinde Minerva McGonagall'ı canlandıran İngiliz aktrist Maggie Smith, Londra'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin yaptıkları ortak açıklamada, annelerinin tedavi gördüğü Chelsea and Westminster Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sahne hayatına 1952'de başlayan, sinemaya ise 1956'da "Evdeki Çocuk" filmiyle giren 89 yaşındaki Smith, kariyeri boyunca çok sayıda sinema, tiyatro ve televizyon yapımında yer aldı.

Muriel Spark'ın "Bayan Jean Brodie'nin Baharı" romanından uyarlanan 1969 yapımı "Genç Kızlar" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanan Smith, 1978 yapımı Kaliforniya Suiti filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi oldu.

Smith, son dönemde Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall, Downton Abbey dizisinde Violet Crawley, Lady in the Van filminde ise Bayan Shepherd karakterlerine hayat vermişti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Downton Abbey Maggie Smith Kültür Sanat Magazin Güncel Londra

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Iron Maiden'dan dinlediğiniz "The Trooper" adlı şarkı,Osmanlı Devleti'nin de yer aldığı hangi savaş sırasında gerçekleşen bir süvari hücumunu konu Hangi adda bir köpek balığı türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hangisi The Beatles grubunun bateristidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Müziğini dinlediğiniz türküde "kalaylı" olarak bahsedilen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok? Dinlediğiniz "Sus Duymasın" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Borussia Dortmund Bochum maçı CANLI izle! (beIN Sports) Dortmund Bochum maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sivasspor Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });