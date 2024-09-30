Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı

Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun gol attıktan sonra yaptığı Harry Potter sevinci Avrupa geneline yayılmaya başladı.

GOL SEVİNCİ TAKLİT EDİP TEŞEKKÜR ETTİ

Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı. Kutesa, daha sonra sevincini instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı.

KEREM'DEN YANIT GELDİ

Kerem Aktürkoğlu, Kutesa'ya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim." dedi.