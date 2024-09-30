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Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı

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Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı. Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, milli yıldızın attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevincini taklit ederek Kerem'e teşekkür etti. Kerem Aktürkoğlu da Kutesa'ya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim" dedi.

Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun gol attıktan sonra yaptığı Harry Potter sevinci Avrupa geneline yayılmaya başladı.

GOL SEVİNCİ TAKLİT EDİP TEŞEKKÜR ETTİ

Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı. Kutesa, daha sonra sevincini instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı.

KEREM'DEN YANIT GELDİ

Kerem Aktürkoğlu, Kutesa'ya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim." dedi.

Taklit etmeye başladılar! Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı

Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Kerem Aktürkoğlu Benfica Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Onur null:

biz bu cengiz undere neden 15 milyon Euro verdik

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0
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Ercan Sönmez:

Biz neden Kerem'i bedavaya verdik??

2
0
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