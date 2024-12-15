Ukraynalı Orkestra Türkiye Turnesinde İkonik Film Müziklerini Seslendirecek

Dünyada en çok izlenen filmler arasında gösterilen "Harry Potter", "Karayip Korsanları" ve "Fantastik Canavarlar" filmlerinin müzikleri, Ukraynalı orkestranın Türkiye turnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Avrupa'nın önde gelen sahnelerinde konser veren Ukraynalı orkestra, Türkiye turnesi kapsamında "Harry Potter", "Fantastik Canavarlar", "Narnia Günlükleri", "Karayip Korsanları" ve "Çarşamba" filmlerinin ikonik müziklerini "Hogwarts Sympho Show" isimli konserinde seslendirecek.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde Maksym Maksymenko, Iurii Rybalka ve Oleksiy Khorolsky tarafından profesyonel müzisyen ve vokalistlerle 2014'te kurulan Prime Orkestrası, geleneksel ve modern yaklaşımları bir araya getiren müzikleri dinleyicilere sunuyor.

Klasik müziğin yanı sıra rock, çoksesli müzik ve DJ performansları da sergileyen orkestra, Ukrayna, Almanya, Polonya, Letonya, Litvanya, Çekya ve Finlandiya başta olmak üzere birçok ülkede konser verdi.

Hogwarts Sympho Show, Türkiye'de 15 Aralık'ta Bursa, 17 Aralık'ta İzmir, 18 Aralık'ta Antalya, 19 Aralık'ta Konya, 20 Aralık'ta Kayseri, 21 Aralık'ta Gaziantep, 23 Aralık'ta Mersin, 24 Aralık'ta Ankara ve 25-26 Aralık'ta İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.