Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan büyük sevinç geldi. Melo, Aktürkoğlu ile özdeşleşen 'Harry Potter' gol sevincini sosyal medya hesabından yaptığı video ile paylaştı. Aktürkoğlu'nun golü, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eledi.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada golü kaydeden isim Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Milli futbolcunun bu kritik golü sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.
MELO'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Benfica formasıyla sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından özel bir video yayımladı. Brezilyalı yıldız, paylaşımında milli oyuncu ile özdeşleşen "Harry Potter" gol sevincini yaptı.