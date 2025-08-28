Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada golü kaydeden isim Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Milli futbolcunun bu kritik golü sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MELO'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Benfica formasıyla sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından özel bir video yayımladı. Brezilyalı yıldız, paylaşımında milli oyuncu ile özdeşleşen "Harry Potter" gol sevincini yaptı.