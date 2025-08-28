Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan büyük sevinç geldi. Melo, Aktürkoğlu ile özdeşleşen 'Harry Potter' gol sevincini sosyal medya hesabından yaptığı video ile paylaştı. Aktürkoğlu'nun golü, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada golü kaydeden isim Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Milli futbolcunun bu kritik golü sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MELO'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Benfica formasıyla sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından özel bir video yayımladı. Brezilyalı yıldız, paylaşımında milli oyuncu ile özdeşleşen "Harry Potter" gol sevincini yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

tam bir o.ç

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ pu cocu gu keltişşş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga Yildiz:

Tam bir Orupu Cocugu böyle köpekleri neden haber yapiyorsunuz Fenerbahce Türkiyeyi temsil ediyor ,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahimse44:

maldeyneği bir türk takımının elenmesine anca böylenkarekter yoksunları sevinir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
