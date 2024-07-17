Çin'deki Üniversite Öğrencilere Kabul Bildirimlerini Drone ile Teslim Etti

1. Kabul bildirim dosyasını hazırlayan kişilerin çeşitli görüntüleri

2. Drone uçuşundan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde yer alan Güney Çin Teknoloji Üniversitesi bir ilke imza atarak öğrenci kabul bildirimlerinin teslimatı için ilginç bir yol tercih etti.

Paketlenen kabul bildirimleri Harry Potter filmindeki postacı baykuş sahnesini hatırlatan bir şekilde drone'larla öğrencilere ulaştırıldı.

Böylece Çin'de ilk kez bir üniversite kabul bildirimlerini drone ile teslim etmiş oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)