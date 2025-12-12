Hogwarts Legacy Türkçe mi, nasıl yapılır? Hogwarts Legacy Türkçe yama var mı?

Epic Games'in ücretsiz oyun programı ile gündeme gelen Hogwarts Legacy, kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı. Oyunun ücretsiz sunulmasıyla birlikte dil desteğine ilişkin sorular da sıkça dile getirilmeye başlandı.

HOGWARTS LEGACY TÜRKÇE Mİ?

Hogwarts Legacy, geliştirici Avalanche Software ve yayıncı Warner Bros. tarafından sunulan resmi sürümünde Türkçe dil desteğine sahip değildir. Oyunun menüleri, altyazıları ve arayüzü Türkçe olarak hazırlanmadığı için resmi seçenekler arasında Türkçe bulunmamaktadır. Aynı şekilde oyunda Türkçe seslendirme de yer almamakta, sesler yalnızca orijinal dilde sunulmaktadır.

HOGWARTS LEGACY TÜRKÇE YAMA

Resmi destek olmamasına rağmen birçok oyuncu topluluğu tarafından Hogwarts Legacy için Türkçe yamalar ve modlar hazırlanmıştır. Bu çalışmalar ile oyun içindeki diyaloglar, görev açıklamaları ve arayüz metinleri Türkçeye çevrilebilmektedir. Ancak bu yamalar geliştirici firma tarafından yayımlanmadığı için resmi kabul edilmemekte ve oyunun aldığı güncellemeler sonrasında uyumsuzluk yaşanabilmektedir. Ayrıca bu yamalar yalnızca yazılı içerikleri kapsamakta, seslendirme tarafında herhangi bir Türkçeleştirme sunmamaktadır.

HOGWARTS LEGACY ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

Epic Games Store, yılbaşı tatili kampanyası kapsamında Hogwarts Legacy'yi kısa süreliğine ücretsiz olarak sundu. Normalde 2.099 TL fiyat etiketiyle satılan oyun, kampanya süresi boyunca platform üzerinden herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklenebildi. Kampanya sona erdiğinde oyunun tekrar ücretli hale gelmesi beklenirken, bu süre içinde oyunu alan kullanıcılar kalıcı olarak erişim hakkı elde etti.