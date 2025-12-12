Haberler

Hogwarts Legacy Türkçe mi, nasıl yapılır? Hogwarts Legacy Türkçe yama var mı?

Hogwarts Legacy Türkçe mi, nasıl yapılır? Hogwarts Legacy Türkçe yama var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hogwarts Legacy Türkçe mi? Normal şartlarda 2.099 TL fiyat etiketiyle satılan ve Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy'nin kısa süreliğine ücretsiz hale gelmesiyle birlikte, oyunu kütüphanesine ekleyen oyuncular Türkçe dil desteği olup olmadığını merak etmeye başladı. Hogwarts Legacy Türkçe yama! Peki, Hogwarts Legacy Türkçe nasıl yapılır? İşte detaylar...

Epic Games'in ücretsiz oyun programı ile gündeme gelen Hogwarts Legacy, kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı. Oyunun ücretsiz sunulmasıyla birlikte dil desteğine ilişkin sorular da sıkça dile getirilmeye başlandı.

HOGWARTS LEGACY TÜRKÇE Mİ?

Hogwarts Legacy, geliştirici Avalanche Software ve yayıncı Warner Bros. tarafından sunulan resmi sürümünde Türkçe dil desteğine sahip değildir. Oyunun menüleri, altyazıları ve arayüzü Türkçe olarak hazırlanmadığı için resmi seçenekler arasında Türkçe bulunmamaktadır. Aynı şekilde oyunda Türkçe seslendirme de yer almamakta, sesler yalnızca orijinal dilde sunulmaktadır.

HOGWARTS LEGACY TÜRKÇE YAMA

Resmi destek olmamasına rağmen birçok oyuncu topluluğu tarafından Hogwarts Legacy için Türkçe yamalar ve modlar hazırlanmıştır. Bu çalışmalar ile oyun içindeki diyaloglar, görev açıklamaları ve arayüz metinleri Türkçeye çevrilebilmektedir. Ancak bu yamalar geliştirici firma tarafından yayımlanmadığı için resmi kabul edilmemekte ve oyunun aldığı güncellemeler sonrasında uyumsuzluk yaşanabilmektedir. Ayrıca bu yamalar yalnızca yazılı içerikleri kapsamakta, seslendirme tarafında herhangi bir Türkçeleştirme sunmamaktadır.

Hogwarts Legacy Türkçe mi, nasıl yapılır? Hogwarts Legacy Türkçe yama var mı?

HOGWARTS LEGACY ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

Epic Games Store, yılbaşı tatili kampanyası kapsamında Hogwarts Legacy'yi kısa süreliğine ücretsiz olarak sundu. Normalde 2.099 TL fiyat etiketiyle satılan oyun, kampanya süresi boyunca platform üzerinden herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklenebildi. Kampanya sona erdiğinde oyunun tekrar ücretli hale gelmesi beklenirken, bu süre içinde oyunu alan kullanıcılar kalıcı olarak erişim hakkı elde etti.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı

Komşu ülkede düğüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

Evinde otururken bir anda kabusu yaşadı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
title