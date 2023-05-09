Haluk Levent Haberleri - Haluk Levent Kimdir - Haberler

Haluk Levent Haberleri
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Haluk Levent Biyografisi
Haluk Levent Kimdir ?
Marmaris'te Yangın Felaketinde Evleri Yanan Ailelere Ücretsiz Konutlar Yapıldı
Haluk Levent'in "Dünyanın en etkili 100 kişisi" arasında gösterilmediği iddiası
Haluk Levent başarısıyla adından söz ettirdi! Dünyanın en etkili kişileri arasına girdi
Haluk Levent, AHBAB'ın depremzedeler için son projesini duyurdu: 3 firma ile başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğiz
Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı
Mustafa Destici'den Kızılay Genel Başkanı Kınık'a: İnsanlar soğuktan donarken çadır satılması kabul edilemez
Haluk Levent duyurdu: Depremde ebeveynini kaybeden üniversitelilere aylık 5 bin TL burs vereceğiz
Yardımlarıyla gündemden düşmeyen Haluk Levent'ten yeni karar: Kendimi açıklamaktan yoruldum, açıklamalar Ahbap'tan yapılacak
Yeşim Salkım'dan Kızılay'dan çadır alan Haluk Levent'e tepki: İnsanlardan aldığı parayı Kızılay'a aktardı
Şahan Gökbakar'ın "Kaliteli çadır" sorusuna Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi
Haluk Levent: Kızılay'dan aldığımız bir çadırın maliyeti KDV dahil 22 bin liraya karşılık geldi
Haluk Levent: Kızılay'dan çadır dışında konserve ve barbunya da satın aldık
Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent: Ben bu çadırları almasaydım, AFAD da Kızılay'dan parayla alacaktı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahbap'a çadır satmalarının sebebini canlı yayında anlattı: Finansal süreklilik için yapıyoruz
Kızılay'ın 46 milyon liraya Ahbap'a çadır satmasına, ünlü isimlerden tepki geldi
Kızılay, Ahbap'a çadır mı sattı? Ses getiren iddiaya Haluk Levent ve Kızılay cephesinden art arda yanıtlar
Haluk Levent, "Ahbap'lar eğlencede" diyerek yayınlanan videoya isyan etti: Uğraşmayın, bırakın çalışsınlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Haluk Levent kimdir, kaç yaşında? Haluk Levent nereli, hayatı ve biyografisi!
Haluk Levent, gelen eleştirilerin ardından Ahbap Derneği'nin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu
Haluk Levent kendisi için "AFAD güzellemesi yapıyor" diyenlere böyle yanıt verdi: Devlet karşıtı değiliz
Hatay'daki depremler sonrası Haluk Levent'ten üst üste paylaşımlar: Çok bina gitti çok
Paylaşımlarıyla Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesapları açıldı! İddialarına kaldığı yerden devam ediyor
Paylaşımlarıyla Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya, Instagram hesabını kapattı
Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Deniz Akkaya'ya zehir zemberek sözler: 5 milyonluk dava açacağım
Haluk Levent Ahbap'tan ayrıldı mı? Haluk Levent açıklaması nedir? Haluk Levent ne dedi? İşte bugünkü açıklaması!
Haluk Levent merakla beklenen açıklamasını öne çekti: Paraları kimseye vermem, veremem
Haluk Levent bağış yaptı mı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında Haluk Levent kaç TL bağış yaptı?
"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına Haluk Levent de katıldı: 500 bin TL bağış açıklıyorum
Haluk Levent, sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğrafla ilgili açıklama yaptı
Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk sözler: Kemer takmadığım için kafamı vurdum, kaslarda zedelenme var
Haluk Levent, Devlet Bahçeli'ye ne dedi? Haluk Levent ile Devlet Bahçeli olayı nedir?
Son dakika! Haluk Levent depremin merkez üssüne yardım götürürken trafik kazası geçirdi
Devlet Bahçeli grup toplantısında Ahbap'a sert sözlerle yüklendi! Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi