Haluk Levent Haberleri - Haluk Levent Kimdir - Haberler

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Haluk Levent Haberleri

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Haluk Levent

Haluk Levent Biyografisi

Doğum YeriAdana / Türkiye
Doğum Tarihi26.11.1968 / 1.01.1900

Haluk Levent Kimdir ?

Haluk Levent Acil ya da bilinen adıyla Haluk Levent ( 26 Kasım 1968, Yüreğir, Adana), Türk rock şarkıcısı. 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir.İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühen
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Meral Akşener Ankara'da gençlerle buluştu

Meral Akşener Ankara'da gençlerle buluştu

Haluk Levent - 09.05.2023
Meral Akşener gençlerle buluştu

Meral Akşener gençlerle buluştu

Haluk Levent - 09.05.2023
Marmaris'te Yangın Felaketinde Evleri Yanan Ailelere Ücretsiz Konutlar Yapıldı

Marmaris'te Yangın Felaketinde Evleri Yanan Ailelere Ücretsiz Konutlar Yapıldı

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Marmaris'te Yangında Evleri Yanan Ailelere Yeni Konutlar Ücretsiz Verildi

Marmaris'te Yangında Evleri Yanan Ailelere Yeni Konutlar Ücretsiz Verildi

Haluk Levent - 06.05.2023
Marmaris Belediyesi ve AHBAP işbirliğiyle evlerine kavuştular

Marmaris Belediyesi ve AHBAP işbirliğiyle evlerine kavuştular

Haluk Levent - 06.05.2023
Sanatçı Haluk Levent, Nurdağı'nda depremzedelere konser verdi

Sanatçı Haluk Levent, Nurdağı'nda depremzedelere konser verdi

Haluk Levent - 21.04.2023
Haluk Levent'in 'Dünyanın en etkili 100 kişisi' arasında gösterilmediği iddiası

Haluk Levent'in "Dünyanın en etkili 100 kişisi" arasında gösterilmediği iddiası

Haluk Levent - 14.04.2023
'En etkili 100 kişi' listesine giren Haluk Levent, ödülünü reddetti

"En etkili 100 kişi" listesine giren Haluk Levent, ödülünü reddetti

Haluk Levent - 14.04.2023
Haluk Levent başarısıyla adından söz ettirdi! Dünyanın en etkili kişileri arasına girdi

Haluk Levent başarısıyla adından söz ettirdi! Dünyanın en etkili kişileri arasına girdi

Haluk Levent - 10.04.2023
Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı

Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı

Haluk Levent - 05.04.2023
Haluk Levent, AHBAB'ın depremzedeler için son projesini duyurdu: 3 firma ile başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğiz

Haluk Levent, AHBAB'ın depremzedeler için son projesini duyurdu: 3 firma ile başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğiz

Haluk Levent - 05.04.2023
Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı

Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı

Haluk Levent - 25.03.2023
Mustafa Destici'den Kızılay Genel Başkanı Kınık'a: İnsanlar soğuktan donarken çadır satılması kabul edilemez

Mustafa Destici'den Kızılay Genel Başkanı Kınık'a: İnsanlar soğuktan donarken çadır satılması kabul edilemez

Haluk Levent - 10.03.2023
Haluk Levent, depremde ailesinin tümünü kaybeden genci işe aldı

Haluk Levent, depremde ailesinin tümünü kaybeden genci işe aldı

Haluk Levent - 10.03.2023
Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya hakkında soruşturma açıldı

Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya hakkında soruşturma açıldı

Haluk Levent - 08.03.2023
Haluk Levent duyurdu: Depremde ebeveynini kaybeden üniversitelilere aylık 5 bin TL burs vereceğiz

Haluk Levent duyurdu: Depremde ebeveynini kaybeden üniversitelilere aylık 5 bin TL burs vereceğiz

Haluk Levent - 02.03.2023
Yardımlarıyla gündemden düşmeyen Haluk Levent'ten yeni karar: Kendimi açıklamaktan yoruldum, açıklamalar Ahbap'tan yapılacak

Yardımlarıyla gündemden düşmeyen Haluk Levent'ten yeni karar: Kendimi açıklamaktan yoruldum, açıklamalar Ahbap'tan yapılacak

Haluk Levent - 01.03.2023
Yeşim Salkım'dan Kızılay'dan çadır alan Haluk Levent'e tepki: İnsanlardan aldığı parayı Kızılay'a aktardı

Yeşim Salkım'dan Kızılay'dan çadır alan Haluk Levent'e tepki: İnsanlardan aldığı parayı Kızılay'a aktardı

Haluk Levent - 28.02.2023
Şahan Gökbakar'ın 'Kaliteli çadır' sorusuna Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi

Şahan Gökbakar'ın "Kaliteli çadır" sorusuna Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi

Haluk Levent - 27.02.2023
Haluk Levent: Kızılay'dan aldığımız bir çadırın maliyeti KDV dahil 22 bin liraya karşılık geldi

Haluk Levent: Kızılay'dan aldığımız bir çadırın maliyeti KDV dahil 22 bin liraya karşılık geldi

Haluk Levent - 27.02.2023
Haluk Levent: Kızılay'dan çadır dışında konserve ve barbunya da satın aldık

Haluk Levent: Kızılay'dan çadır dışında konserve ve barbunya da satın aldık

Haluk Levent - 27.02.2023
Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent: Ben bu çadırları almasaydım, AFAD da Kızılay'dan parayla alacaktı

Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent: Ben bu çadırları almasaydım, AFAD da Kızılay'dan parayla alacaktı

Haluk Levent - 27.02.2023
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahbap'a çadır satmalarının sebebini canlı yayında anlattı: Finansal süreklilik için yapıyoruz

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahbap'a çadır satmalarının sebebini canlı yayında anlattı: Finansal süreklilik için yapıyoruz

Haluk Levent - 26.02.2023
Kızılay'ın 46 milyon liraya Ahbap'a çadır satmasına, ünlü isimlerden tepki geldi

Kızılay'ın 46 milyon liraya Ahbap'a çadır satmasına, ünlü isimlerden tepki geldi

Haluk Levent - 26.02.2023
Kızılay, Ahbap'a çadır mı sattı? Ses getiren iddiaya Haluk Levent ve Kızılay cephesinden art arda yanıtlar

Kızılay, Ahbap'a çadır mı sattı? Ses getiren iddiaya Haluk Levent ve Kızılay cephesinden art arda yanıtlar

Haluk Levent - 26.02.2023
Haluk Levent, 'Ahbap'lar eğlencede' diyerek yayınlanan videoya isyan etti: Uğraşmayın, bırakın çalışsınlar

Haluk Levent, "Ahbap'lar eğlencede" diyerek yayınlanan videoya isyan etti: Uğraşmayın, bırakın çalışsınlar

Haluk Levent - 25.02.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Haluk Levent - 25.02.2023
Haluk Levent kimdir, kaç yaşında? Haluk Levent nereli, hayatı ve biyografisi!

Haluk Levent kimdir, kaç yaşında? Haluk Levent nereli, hayatı ve biyografisi!

Haluk Levent - 24.02.2023
Haluk Levent, gelen eleştirilerin ardından Ahbap Derneği'nin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu

Haluk Levent, gelen eleştirilerin ardından Ahbap Derneği'nin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu

Haluk Levent - 23.02.2023
Haluk Levent kendisi için 'AFAD güzellemesi yapıyor' diyenlere böyle yanıt verdi: Devlet karşıtı değiliz

Haluk Levent kendisi için "AFAD güzellemesi yapıyor" diyenlere böyle yanıt verdi: Devlet karşıtı değiliz

Haluk Levent - 21.02.2023
Hatay'daki depremler sonrası Haluk Levent'ten üst üste paylaşımlar: Çok bina gitti çok

Hatay'daki depremler sonrası Haluk Levent'ten üst üste paylaşımlar: Çok bina gitti çok

Haluk Levent - 20.02.2023
Paylaşımlarıyla Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesapları açıldı! İddialarına kaldığı yerden devam ediyor

Paylaşımlarıyla Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesapları açıldı! İddialarına kaldığı yerden devam ediyor

Haluk Levent - 19.02.2023
Paylaşımlarıyla Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya, Instagram hesabını kapattı

Paylaşımlarıyla Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya, Instagram hesabını kapattı

Haluk Levent - 18.02.2023
Cuma hutbesinde imam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a yüklendi

Cuma hutbesinde imam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a yüklendi

Haluk Levent - 18.02.2023
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Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Deniz Akkaya'ya zehir zemberek sözler: 5 milyonluk dava açacağım

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Haluk Levent merakla beklenen açıklamasını öne çekti: Paraları kimseye vermem, veremem

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Haluk Levent, enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeğe "Mavi" adını verdi

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Devlet Bahçeli grup toplantısında Ahbap'a sert sözlerle yüklendi! Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi

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Haluk Levent, "Canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve hatta ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz" dediği iddiasını yalanladı

Haluk Levent - 12.02.2023
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