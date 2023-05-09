Haluk Levent Haberleri - Haluk Levent Kimdir - Haberler

Haluk Levent Kimdir ?

Haluk Levent Acil ya da bilinen adıyla Haluk Levent ( 26 Kasım 1968, Yüreğir, Adana), Türk rock şarkıcısı. 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir.İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühen