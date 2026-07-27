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Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş

Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş Haber Videosunu İzle
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere savcılığa çağrılan Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı. Kırmızıgül, Haluk Levent ile gençlik zamanlarından ve hayat serüveninin başlarındayken beraber olduklarını belirterek, "O dönem kendisi bir takım sorunlar yaşadı, bazı alışkanlıkları vardı. Bunlar kendisini zor şartlara sürüklüyordu. Bir dönem Ceza İnfaz Kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik" dedi.

  • Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent'i bir dönem cezaevine bizzat götürüp teslim ettiğini ifadesinde belirtti.
  • Kırmızıgül, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
  • Kırmızıgül, deprem sonrası Ahbap Derneği'ne şahsi olarak yardımda bulunmadığını söyledi.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere savcılığa çağrılan Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı.

"BAZI ALIŞKANLIKLARI VARDI, ONU ZOR ŞARTLARA SÜRÜKLÜYORDU"

Levent ile gençlik zamanlarından ve hayat serüveninin başlarından itibaren beraber olduklarını belirten Kırmızıgül, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben Haluk Levent'i çok uzun bir süre önce tanıdım. Yaptığım açıklamadan da anlaşılacağı üzere gençlik zamanlarımdan ve hayat serüveninin başlarındayken beraberdik. O dönem kendisi bir takım sorunlar yaşadı, bazı alışkanlıkları vardı. Bunlar kendisini zor şartlara sürüklüyordu. Bir dönem Ceza İnfaz Kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik. 

Ardından 2023 yılında büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum.

"ŞAHSİ OLARAK YARDIMDA BULUNMADIM"

Ben o dönem kendi imkanlarımla Adıyaman'a gittim. Maddi manevi ciddi bir çaba gösterdim. Bizzat yardımları organize ve koordine ettim. Haluk Levent'le de görüştüm. Derneğin çadırlarının 1500 adedini gönderdi. Bizzat dağıttık ancak şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda bulunulması için çaba da göstermedim. 

Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD'la gerek kamu kurumlarıyla gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Açıklamamda da söylediğim gibi keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
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