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Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil Haber Videosunu İzle
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, günlük hayatta sıkça kullanılan görüntülü arama özelliğiyle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bir kişiyi önceden izin almadan görüntülü aramanın doğru olmadığını söyleyen Ünlü, "Bunu çok yapıyorlar. Maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Ünlü, Haluk Levent ile arasında geçen bir görüşmeyi de anlattı.

  • Cübbeli Ahmet, görüntülü arama yapmadan önce karşı taraftan izin alınması gerektiğini savundu.
  • Cübbeli Ahmet, doğrudan görüntülü aramayı 'görgüsüzlük' olarak nitelendirdi ve İslam'a göre caiz olmadığını belirtti.
  • Cübbeli Ahmet, Haluk Levent'in kendisini bir kişinin yanındayken görüntülü aradığını anlattı.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan görüntülü arama özelliği Cübbeli Ahmet'in açıklamasıyla farklı bir tartışmanın konusu oldu. Ünlü, görüntülü arama yapmadan önce karşı taraftan izin alınması gerektiğini savundu.

"BİRDEN GÖRÜNTÜLÜ ARANMAZ"

Cübbeli Ahmet, bir kişinin görüntülü aranması sırasında karşı tarafın içinde bulunduğu şartların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Ünlü, doğrudan görüntülü aramak yerine önce mesaj gönderilmesini veya normal telefon görüşmesiyle izin istenmesini gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Kimse birden görüntülü aranmaz. Bir insana önce 'Görüntülü arayabilir miyim?' diye mesaj atılır veya telefon açılır. Adamın durumu ona göre müsait olmayabilir."

"MAALESEF BU BİR GÖRGÜSÜZLÜKTÜR"

Cnn Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Cübbeli Ahmet, söz konusu davranışı "görgüsüzlük" olarak nitelendirdi. Ünlü, "Bunu çok yapıyorlar, maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir. Görgüsüzlüktür yani. Böyle şeyler oluyor yani bazen." dedi. 

HALUK LEVENT ARAMIŞ 

Öte yandan Cübbeli Ahmet, Haluk Levent ile arasında geçen bir anısını da anlattı. Levent'in bir kişinin yanındayken kendisini görüntülü aradığını belirten Ünlü, Levent'in "Hocam nasılsın?" dediğini söyledi. Ayrıca Ünlü, Levent ile arasında bu görüşme dışında bir samimiyet bulunmadığını belirtti. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

İslam'a göre çocukların milyonluk düğün yapmaları , milyonlarca TL lik araçlara binmek de caiz değil hocaaam :-)

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Haber YorumlarıA B:

Teşekkürler hocaya milleti yanlışa düşmekten koruyor

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bu hoca mı :-)

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yanıt1
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Kamuoyunda ve basında aracın değerinin 28 - 38 milyon lira arasında olduğu iddia edilmiştir, ancak Cübbelibu iddiaları reddederek fiyatın 12 milyon lira olduğunu söylemiştir. :-))

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Haber Yorumlarıİlhami TÜLEK:

Cüppelinin bu değerlendirmesine katılıyorum. Bunun için bir kişinin illa hoca olması da gerekmiyor. Evet haber vermeksizin görüntülü arama doğru bir davranış değildir. Cüppelinin dediği gibi en hafif tabirle görgüsüzlüktür..

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