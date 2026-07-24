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Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı Haber Videosunu İzle
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili katıldığı canlı yayında konuştu. Levent'in kardeşi Berkant Acil'in tutuklandığı Şile Belediyesi'ne yönelik operasyondan sonra Ahbap'la ilgili düğmeye basıldığını söyleyen Gürlek, "Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Soruşturma genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in Şile Belediyesi operasyonu kapsamında gözaltına alınmasıyla başladığını belirten Gürlek, sürecin daha da genişleyebileceğini söyledi.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN "AHBAP" AÇIKLAMASI

TRT Haber canlı yayınında konuşan Gürlek, incelemelerde ciddi miktarda borç senedine rastlandığını, dosyadaki bulguların ve mali hareketlerin titizlikle incelendiğini ifade etti. Bakan Gürlek şunları söyledi: "Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı.

Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi.

"HALUK LEVENT YUNAN ADALARINA KAÇACAKTI"

Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar.

"AHBAP SORUŞTURMASI GENİŞLEYEBİLİR"

Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur.

Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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