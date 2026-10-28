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Şile Belediyesi soruşturmasında 53 sanıklı davanın 5'inci duruşması başladı

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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Başkan Özgür Kabadayı ile Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşması başladı. Duruşmada 12 tutuklu sanık salonda hazır bulunuyor.

ŞİLE Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 5'inci duruşma başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşması Anadolu Adliyesi 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin konferans salonunda saat 10.30'da başladı. Duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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