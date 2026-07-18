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Tkp Genel Sekreteri Okuyan: "İktidarın ve Resmi Görevlilerin Bilinçli Çabası Olmadan Haluk Levent'in Böyle Bir Düzenek Kurma İhtimali Yok"

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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 15 Temmuz darbe girişimi, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ve AHBAP Derneği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Okuyan, Haluk Levent'in sistemle birleştiğini ve yardım paralarının sermaye birikim yöntemi olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Haluk Levent bir tarafta, sistem bir tarafta diye bir şey yok. Birleşmişler, istismar etmişler hep birlikte gayet açık bu. Burada halkımızın çaresizliği var. Bu meselede, iktidarın ve resmi görevlilerin bilinçli bir çabası olmadan Haluk Levent'in böyle bir düzenek kurma ihtimali yok. Toplanan büyük paralardan söz ediyoruz, bu sistem bu parayı kullanır. Bu da bir sermaye birikim yöntemidir" diye konuştu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Elips TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılınanı ilişkin konuşan Okuyan, Fethullahçı yapılanmanın AK Parti ile başlamadığını, devletin stratejik bir tercihi olarak 90'lardan itibaren yapılandırıldığını ifade etti. Okuyan, "Bu hedefler AKP iktidarından önce planlandı, devletin neredeyse resmi bir stratejisi haline geldi ve AKP onun üzerine iktidar oldu. İktidar olduğunda da hem kadro kaynakları açısından hem de siyasi hedefler açısından cemaate muhtaçtı AKP. Bir siyasi parti gibi örgütlenen hareketler değiller bunlar. İktidarlılar, devletliler; dolayısıyla devleti ele geçirdiler gibi bir öykü yanlış. Devletle beraber hareket ettiler ve bir strateji uyguladılar" diye konuştu.

Darbe girişimine giden sürecin yalnızca Türkiye'nin iç siyasetiyle açıklanamayacağını söyleyen Okuyan, 15 Temmuz'un başarısız olmasının önemine işaret ederek, "Sonuca baktığımızda 10 yıl sonra 'kim kazandı' sorusunun yanıtı tartışmalı çünkü cemaatin hedeflerinin tamamı gerçekleşmiş durumda. Cumhuriyetçi birikim baskılanmış, büyük ölçüde ortadan kaldırılmış durumda. Türkiye Amerikancı bir çizgiye yerleştirilmiş bir durumda. Neredeyse komşularımızla savaş haline gelmek üzereyiz. Bunları unutmayalım. Uğursuz bir darbe girişimi, kanlı bir darbe girişimi, Amerikancı bir darbe girişimi. Kesinlikle 15 Temmuz'da direkten döndü bu ülke" ifadelerini kullandı.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI

Bir soru üzerine, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada yeniden açılan dosyaları değerlendiren Okuyan, yargı alanında yapılan hamlelerin bir "hukuki arınma" değil, iktidar bloku içindeki sertleşen kavganın bir yansıması olduğunu belirtti. Okuyan, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun 12 Eylül öncesindeki görevi, örneğin ülkü ocakları genel başkanlığı herhangi bir görev değil. Türkiye'deki sistem yeniden yapılandırılırken önemli roller üstlendi. Türkiye sağı zaten bütün kadrolarıyla böyledir. Görünen siyasi tercihler ile bu ilişkilerin karmaşıklığını birbirinden ayırmak gerekir. Aslında Türkiye sağı her zaman birbiriyle ilişkilidir" değerlendirmesini yaptı.

AHBAP SORUŞTURMASI

TKP Genel Sekreteri Yaşar Okuyan, 6 Şubat depremleri sonrası AHBAP Derneği ve Haluk Levent üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin de konuştu. Meselenin bir "yardımseverlik" konusundan ziyade, kamunun tasfiyesi ve sermaye aktarımı olduğuna işaret eden Okuyan, "Buna izin veriliyorsa bu sistem içi bir şeydir. Haluk Levent bir tarafta, sistem bir tarafta diye bir şey yok. Birleşmişler, istismar etmişler hep birlikte gayet açık bu. Burada halkımızın çaresizliği var. Bu meselede, iktidarın ve resmi görevlilerin bilinçli bir çabası olmadan Haluk Levent'in böyle bir düzenek kurma ihtimali yok. Toplanan büyük paralardan söz ediyoruz, bu sistem bu parayı kullanır. Bu da bir sermaye birikim yöntemidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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