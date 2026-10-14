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Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

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Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Haber Videosunu İzle
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
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Uşak merkezli soruşturmada gözaltına alınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık tutuklandı. Oyanık'ın "Malvarlığı değerlerini meşru göstermek" suçlamasıyla cezaevine gönderilmesinin ardından, geçmişte Haluk Levent'i eleştirdiği video yeniden dolaşıma girdi.

Uşak merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oyanık hakkındaki sevk yazısında yer alan suçlama dikkat çekti.

"MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ MEŞRU GÖSTERME" SUÇLAMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Oyanık, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin adli süreç devam ediyor. 

HALUK LEVENT'İ ELEŞTİRMİŞTİ 

Tutuklama kararının ardından sosyal medyada Yasin Oyanık’ın geçmişteki bir videosu yeniden dolaşıma girdi. Söz konusu videoda isim vermeden AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent’i eleştiren Oyanık, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim Türkiye'de de bu geldi başa... İnsanların inançlarıyla oynadılar."

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıemre sener:

Nerde garibana yardım eden var çöktünüz be

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMünir pekel:

Helal olsun ülkede para yok derler uşak bahçıvana bahçıvan uşağa kör bulduğunu değil tuttuğunu misali herkes kesesini dolduruyor, üzüldüğüm nokta tok karnına taraftarlık yapanlar

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Haber YorumlarıAli Yurt:

Kime inanacağız en iyisi Kendi iyiliğini kendin yap

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMuhammed Fatih Buğrul:

Hepsi uzantı üstü minare altı kerhane tek tip yok kardeşim ??

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Haber Yorumlarıatilla aytaç:

ortada net bir durum yok ön yargılı olmayalım

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