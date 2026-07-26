Haberler

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, Levent'in geçmişinin bilindiğini ve yardım kampanyalarının kendisine inandırıcı gelmediğini belirterek, "Bu kadar insan para yatırıyor, 'böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim" dedi.

  • Funda Arar, Haluk Levent'in geçmişinin camiada bilindiğini ve kendisine inandırıcı gelmediğini söyledi.
  • Funda Arar, 6 Şubat depremleri sonrası yardımlar konusunda Haluk Levent'in usulsüzlük yapacağına ihtimal vermediğini belirtti.
  • Funda Arar, Haluk Levent'in kumar bağımlılığı olduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı Funda Arar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanana şarkıcı Haluk Levent hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"CAMİADA NE OLDUĞU BİLİNİYORDU"

Bir YouTube kanalına konuk olan Funda Arar, Haluk Levent için "Geçmişi, hikayesi bilinen bir isim. Camiada ne olduğu biliniyordu, bana çok inandırıcı gelmemişti" ifadelerini kullandı.

'"BÖYLE BİR ŞEYE CESARET EDİLEMEZ' DEDİM

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi zamanı yardımlarını kendi yaptığını anlatan ünlü şarkıcı, "Bu kadar insan para yatırıyor, herhalde 'böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kadar insan mağdur durumdayken bu da yapılmaz diye düşünüyor insan. Çok yazık" dedi.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

Levent'in kumar problemi olduğunu söyleyen Funda Arar, "Allah kimse başına vermesin bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlık. Onu kolay kolay kimse bırakamıyor." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek

Kritik görev NATO'dan geldi! Türk F-16'lar alarm durumuna geçiyor
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni

Bir ilde denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu

Gasilhane krizi! Konumu değiştirildi, mahallelinin tepkisi sert oldu
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti

Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti