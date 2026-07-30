Haberler

Trabzonlu iş adamı Hüseyin Başaran, Ahbap’a Trabzon’daki fındık fabrikasını da satmış

Trabzonlu iş adamı Hüseyin Başaran, Ahbap’a Trabzon’daki fındık fabrikasını da satmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

‘Ahbaplar suç örgütü’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın sanatçı Haluk Levent’e Trabzon’daki fındık fabrikasını da sattığı ortaya çıktı.

'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın sanatçı Haluk Levent'e Trabzon'daki fındık fabrikasını da sattığı ortaya çıktı. Levent'in asistanı Yeliz Kaya üzerinden satılan fabrikanın 1-2 gün içerisinde Kanat Savunma'ya devredildiği belirlendi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın ifadesinde, Haluk Levent'e 2026 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında toplam 22 taşınmazın satışını gerçekleştirdiklerini, bu satışların toplam bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL olduğunu söylediği öğrenildi. Bu taşınmazlardan birinin de Trabzon'un Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Başaran Fındık Fabrikası olduğu, fabrikanın Haluk Levent tarafından asistanı Yeliz Kaya adına devredilmesini istediği belirtildi. Bu devir işleminin gerçekleşmesinin ardından Yeliz Kaya'nın fabrikayı 1-2 gün içinde iş insanı Esin Önder Çağlayan'ın sahibi olduğu Kanat Savunma'ya devrettiği, devir işlemlerinin ardından taşınmazlar üzerine bankalardan yüksek tutarlı krediler kullanılarak ipotek tesis edilmesi üzerine Başaran'ın bu durumdan şüphelendiği kaydedildi.

Öte yandan, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının satışının ardından tabelalarının 3-4 ay önce söküldüğü ancak Kanat Savunma'nın burada bir fabrika kurulum çalışması başlatmadığı gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı

Bir annenin en zor günü! Feryadı yürek dağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada

Sokakta buldu, gönlünce harcadı! Soğukkanlılığı pes dedirtti