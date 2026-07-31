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Eda Ece: "Haluk Levent’i tanımıyorum, Ahbap’a hiç bağış yapmadım"

Eda Ece: 'Haluk Levent’i tanımıyorum, Ahbap’a hiç bağış yapmadım'
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Eda Ece basın mensuplarının Haluk Levent’le ilgili soruları üzerine, "İnanın ben tanımıyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Eda Ece basın mensuplarının Haluk Levent'le ilgili soruları üzerine, "İnanın ben tanımıyorum. Ahbap'a hiç bağış yapmadım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Oyuncu Eda Ece ve oyuncu Kerem Bürsin, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi. Savcılığa ifade veren iki oyuncu ardından adliyeden ayrıldı.

Kerem Bürsin basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Eda Ece ise adliyeden çıkarken basın mensuplarının soruları üzerine, "İfademi verdim orda her şeyi söyledim. İnanın ben tanımıyorum. Ahbap'a hiç bağış yapmadım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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