Öykü Serter: Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim olmadı

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Öykü Serter, "Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim veya para alışverişi olmadı. Aynı şekilde Ahbap isimli dernekle de bu tür bir ilişkim olmadı. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Öykü Serter, İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Serter'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İNSANLARI AHBAP'A YÖNLENDİRMEDİM'

Öykü Serter ifadesinde, "Ben 1999 yılında meydana gelen Adapazarı depreminde muhabir olarak sahada aktif çalıştım. O dönem yaşanan sürece tanık oldum. Bundan kaynaklı doğal afetlerle ilgili konularda kişisel hassasiyetim bulunmaktadır. En son ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depremlerinde ülkece çok büyük yıkımlar yaşadık. 50 bin'e yakın insanımız vefat etti. Bu konuda çok hassas olduğum için istem dışı öfkelendim. Bana göstermiş olduğunuz tweetlerimi o öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Herhangi bir şekilde insanları Ahbap'a veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim, sevk etmedim" dedi.

'HALUK LEVENT'İ ŞAHSEN TANIMAM'

Serter, "Haluk Levent'i şahsen tanımam. Prensip olarak da yardımlarımı bizzat yardım sahibi insanlara ulaştırmayı tercih ederim. Haluk Levent ile ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum. Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim veya para alışverişi olmadı. Aynı şekilde Ahbap isimli dernekle de bu tür bir ilişkim olmadı. Ben Ahbap Derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım" dedi.

Öykü Serter savcılıktaki ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı