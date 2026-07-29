Elçin Sangu 'Üzgünüm' deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun savcılık tutanakları ortaya çıktı. 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe 100 bin TL bağış yapan ve yardım çalışmalarında bizzat gönüllü olarak yer alan Sangu, ifadesinde hayal kırıklığını dile getirerek, " Haluk Levent'in iyi niyetimizi kullanmasından dolayı çok üzgünüm" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR'DEN SONRA AHBAP'A GİTTİM"

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye yardım etmek amacıyla hemen harekete geçtiğini belirten Elçin Sangu, savcılıktaki ifadesinde sürece nasıl dahil olduğunu detaylarıyla anlattı. İlk olarak belediyeye gittiğini belirten ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"O dönem deprem bölgesinden birçok arkadaşım depremden etkilenmişti. Nasıl yardımcı olabilirim düşüncesi ile ilk etapta Büyükşehir Belediyesi'ne gittim. Burada yardım faaliyetlerinin kapsamlı şekilde yürütüldüğünü ve birçok kişinin yer aldığını görünce başka nerede yardımcı olabilirim diye düşündüm. O dönem Ahbap Derneği ve Babala TV yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde yer alıyordu. Ben de Büyükşehir Belediyesi'ne yakın bir adreste bulunmaları sebebiyle Ahbap Derneği'nin merkezine gittim."

"İLK DEFA YÜZ YÜZE TANIŞTIK"

AHBAP merkezinde Haluk Levent ile ilk kez yüz yüze tanıştığını ifade eden Sangu, o dönemki yardım organizasyonu için kendi bağlantılarını da devreye soktuğunu belirterek şunları söyledi:

"Yardım faaliyetlerine ilişkin birçok masa şeklinde ayrılmış birimler vardı. O dönem iş birliği yaptığım markaları arayıp, ürün olarak ihtiyaç malzemesi verip veremeyeceklerini sordum. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm."

"İNSANLAR YARDIM ETME DUYGUSUNU KAYBEDECEK"

O dönem kendisi dahil birçok arkadaşının tamamen gönüllülük esasıyla çalıştığını, Haluk Levent veya başka birinin telkiniyle hareket etmediklerini vurgulayan Sangu, süreçte kendisinde güven oluşturan detayın "bağımsız denetim firmaları" olduğunu kaydetti.

Yeni hukuki düzenlemelerle suistimallerin önüne geçilebileceğini savunan Sangu, ifadesini şu çarpıcı sözlerle tamamladı:

"Yardım faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması halinde sonraki süreçte başkalarının insanların iyi niyetini kötüye kullanmasının önüne geçileceğini düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğim şey; bütün bu yaşananlar sonucunda insanların artık yardım etme duygusunu kaybedecek olmalarından dolayı çok üzgünüm."

Kaynak: Haberler.com