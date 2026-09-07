Ahbap soruşturmasında 5. dalga! 53 kişi için operasyon yapıldı, nakit çekilen para inanılmaz

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon başlatıldı.

53 ŞÜPHELİ İÇİN 20 İLDE OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine yürütüldüğünü açıkladı.

Gürlek, tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

4,3 MİLYAR TL BAĞIŞ TOPLANDI

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandı. Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı, 950 milyon TL'nin ise nakit olarak çekildiği belirlendi. Nakit çekim işlemlerinden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirtildi.

1,7 MİLYAR TL 29 ŞİRKET VE 7 ŞAHIS ŞİRKETİNE TRANSFER EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği tespit edildi. Gürlek'in açıklamasında, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği belirtildi.

GÜRLEK: HİÇBİR GİRİŞİME MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ

Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonuna ilişkin açıklamasında Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5’inci dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon ; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi.

6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.

29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.

Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.

İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haberler.com