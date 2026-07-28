Uğur Dündar: Ahbap ile mali ilişkim yok, özür dilemem gerekmez

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteci Uğur Dündar, Ahbap Derneği ile herhangi bir mali ilişkisinin bulunmadığını belirterek, "Benim şu ana kadar hiçbir akçeli işim olmadı. Ben süreç dolayısıyla Türk toplumu adına oldukça üzgünüm ancak şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir husus yoktur" dedi.

Gazeteci Uğur Dündar'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Yaklaşık 60 yıldır gazetecilik yaptığını belirten Dündar, Haluk Levent'i 2001 yılında bir televizyon programına konuk ettiğini ve 2017 yılında Ahbap İyilik Hareketi hakkında kendisine tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. Dündar ifadesinde, "Ben Haluk Levent'e 'para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme' şeklinde abi tavsiyesinde bulundum" dedi.

"Şahsi bir tanışıklığım ve yakınlığım yoktur"

Haluk Levent ile şahsi bir tanışıklığı ve yakınlığı olmadığını belirten Dündar, dönem dönem genel gidişata ilişkin görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Dündar, "Haluk Levent ile şahsi bir tanışıklığım ve yakınlığım yoktur. Dönem dönem kendisi ile genel gidişata ilişkin konuşmalarımız oldu" dedi.

"Ahbap ve Haluk Levent devlet kurumlarıyla birlikte görünüyordu"

Deprem döneminde Ahbap ve Haluk Levent'in devlet kurumlarıyla birlikte görüntü vermesinin kendisinde güven oluşturduğunu belirten Dündar, bu nedenle derneğin faaliyetlerinin resmi makamlar tarafından denetlendiğini düşündüğünü söyledi. Dündar, "Ahbap ve Haluk Levent her daim devlet kurumları ile birlikte olduğunu yansıtmıştır" dedi.

"Resmi makamların denetlediğini varsayıyordum"

Haluk Levent'i medya aracılığıyla eleştirmemesinin nedenini de açıklayan Dündar, "Haluk Levent'e ilişkin köşe yazısı ya da medya aracılığıyla eleştiri yapmamamın ve şahsi tavsiyelerle yetinmemin sebebi Sayın Bakanlarla birlikte görüntü veren birine köstek olmak istememektir. Buna ilaveten resmi makamların denetlediğini varsayıyordum" ifadelerini kullandı.

Dündar, "Oğuzhan Uğur para toplamamış yalnızca hem AFAD'ın hem de Ahbap'ın organizasyonlarını duyurmuş ve reklamlarını yapmıştır. Gelinen aşamada 'keşke bu şekilde olmasaydı' demekten başka elden gelen pişmanlık ifadesi yoktur. Süreç nedeniyle özür dileyeceğim bir somut dahlim yoktur" dedi.

"Ben halkın parasına dokunamam"

Deprem döneminde kendisine vakıf kurması ve bağış toplaması yönünde tekliflerde bulunulduğunu anlatan Dündar, bunu kabul etmediğini söyledi. Dündar, "Bana duyulan güven nedeni ile deprem sürecinde 'sen vakıf kur bağış yapalım' dediler. Ben halkın parasına dokunamam, muhafazası ağır bir yük diyerek bunu reddettim" dedi.

"Ahbap - Babala gururumuzdur" paylaşımını sildi

Dündar, deprem döneminde sosyal medya hesabından Ahbap ve Babala TV'ye yönelik destek paylaşımında bulunduğunu, daha sonra Haluk Levent hakkındaki iddiaları ve soruşturma haberlerini öğrenmesinin ardından paylaşımını sildiğini ifade etti. Dündar, "Deprem döneminde bürokratlar ile yapılan paylaşımları ve oluşturulan organize görüntüyü görünce Twitter hesabımdan 'helal olsun çocuklara, Ahbap-Babala gururumuzdur' minvalinde paylaşım yapmıştım. O dönem akredite oldukları için destek olmak adına iyi denetlendiğini düşünerek paylaşım yapsam da daha sonra Haluk Levent'in hakkındaki iddiaları ve soruşturma haberlerini öğrenince paylaşımımı silmek durumunda kalmıştım" diye konuştu.

"Derneğe nasıl para toplama yetkisi verildi anlayamıyorum"

Dündar, daha sonra Ahbap'a neden para toplama yetkisi verildiğini sorgulayan bir paylaşım yaptığını belirterek, "Soruşturmanızda tespit edilen bu hususlara rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildi anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir mali ilişkim olmadı"

Ahbap Derneği ile herhangi bir mali ilişkisinin bulunmadığını vurgulayan Dündar, derneğin faaliyetlerini koordine etmediğini ve Ahbap'ın merkezine hiç gitmediğini söyledi. Dündar, "Benim şu ana kadar hiçbir akçeli işim olmadı. Ailemin ve yakınlarımın da bu konulardan kaçındığını rahatça görebilirsiniz" dedi.

"Şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir husus yoktur"

Soruşturma nedeniyle Türk toplumu adına üzgün olduğunu belirten Dündar, ancak kendisinin herhangi bir somut dahlinin bulunmadığını ve özür dilemesini gerektiren bir durum olmadığını ifade etti. Dündar, ifadesinin sonunda, "Ben süreç dolayısıyla Türk toplumu adına oldukça üzgünüm ancak şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir husus yoktur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı