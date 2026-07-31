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Kerem Bürsin Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Ne kadar bağış yaptığını açıkladı

Kerem Bürsin Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Ne kadar bağış yaptığını açıkladı Haber Videosunu İzle
Kerem Bürsin Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Ne kadar bağış yaptığını açıkladı
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Ahbap derneği soruşturmasında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Ünlü oyuncu, Haluk Levent’le hiçbir tanışıklığının bulunmadığını, depremden önce veya sonra yüz yüze görüşmediklerini söyleyerek, derneğe 200 bin lira bağış yaptığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

NE KADAR BAĞIŞ YAPTIĞINI AÇIKLADI

Savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent’le hiçbir tanışıklığının bulunmadığını, depremden önce veya sonra yüz yüze görüşmediklerini söyledi. Deprem döneminde sosyal medya hesaplarından hem Ahbap’ın hem de AFAD’ın hesap bilgilerini paylaştığını belirten Bürsin, o tarihte Ahbap’ı AFAD ve Kızılay gibi bir yardım kuruluşu olarak değerlendirdiğini anlattı.

Ahbap lehine paylaşım yapması için hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini ifade eden Bürsin, derneğe şahsen 200 bin lira bağış yaptığını söyledi.

"PARA FARKLI AMAÇLA KULLANILDIYSA BEN DE MAĞDURUM"

Bağışın nasıl kullanıldığına ilişkin menajeri aracılığıyla bilgi istediklerini ve kendilerine makbuz benzeri bir belge gönderildiğini belirten oyuncu, belgenin içeriğini hatırlamadığını kaydetti.

Kerem Bürsin, yaptığı bağışın kendilerine söylenenden farklı bir şekilde kullanılmış olması hâlinde kendisinin de mağdur olduğunu belirtti. Haluk Levent’in sosyal medya paylaşımlarını farklı amaçlarla kullanmış olmasından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Bürsin, Ahbap’ın hiçbir programına veya etkinliğine katılmadığını ifade etti.

"SUÇ FAALİYETİNDE KULLANILDIYSA BİZ DE ŞİKAYETÇİYİZ"

Bürsin’in avukatı da İspanya’daki hayranlarının oyuncunun bilgisi dışında para toplamış olabileceğini ancak müvekkilinin miktar, hesap ve kullanım amacı konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Avukat, söz konusu paraların depremzedelere ulaştırılmak yerine şahsi veya suç teşkil eden faaliyetlerde kullanılmış olması hâlinde Haluk Levent’ten şikâyetçi olduklarını beyan etti.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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