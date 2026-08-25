Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 sayılı Ahbap soruşturması kapsamında oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar’ın tanık sıfatıyla ifadesi alındı.

Gökbakar, savcılık ifadesinde Haluk Levent ve Ahbap Derneğiyle ilişkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahbap Derneğiyle hiçbir dönem ilişkisinin olmadığını ve dernek üzerinden hiçbir maddi yardımda bulunmadığını belirten Gökbakar, afet dönemlerinde yürüttüğü yardım faaliyetlerini kendi imkânları ve sosyal medya kitlesi üzerinden gerçekleştirdiğini anlattı.

“HALUK LEVENT BANA HİÇBİR ZAMAN GÜVEN VERMEDİ”

Gökbakar, Haluk Levent’i 6 Şubat depremlerinden önce yalnızca kamuoyundan tanıdığını ifade ederek, Levent’in geçmişine ilişkin bildikleri nedeniyle kendisine hiçbir zaman güven duymadığını söyledi.

Gökbakar savcılıkta şu ifadeyi kullandı: “Kendisinin çek senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır.”

Gökbakar’ın bu anlatımı, Haluk Levent’e ve Ahbap Derneğine yaklaşımının 6 Şubat depremlerinden çok daha önceye dayandığını ortaya koydu.

“AHBAP DERNEĞİYLE HİÇBİR DÖNEM İLİŞKİM OLMADI”

Şahan Gökbakar ifadesinde Ahbap ile arasında herhangi bir mali veya organizasyonel bağ bulunmadığını özellikle vurguladı.

“Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım” diyen Gökbakar, doğal afetlerde yardımlarını kendi imkânlarıyla organize ettiğini kaydetti.

Gökbakar, herhangi bir özel kuruluş, dernek veya vakıf üzerinden yardım faaliyeti yürütmediğini de açık şekilde beyan etti.

"KİTLEMİ DE AFAD’A YÖNLENDİRDİM"

Gökbakar, afet dönemlerindeki yardım anlayışını anlatırken devlet kurumlarına yaptığı yönlendirmelere dikkat çekti.

2021 yılında Kastamonu’da yaşanan sel felaketi ile aynı yıl Muğla’daki orman yangınlarında kendi imkânlarıyla maddi ve manevi yardım yaptığını belirten Gökbakar, kendi aracılığıyla toplanan yardımların devlet kurumu olan AFAD’a teslim edildiğini anlattı.

Kastamonu’daki sel felaketinde AFAD’a yaptığı yardımı sosyal medya hesabından da duyurduğunu söyleyen Gökbakar “Böylelikle kendi kitlemi de AFAD’a yönlendirmiş oldum. Bakış açım hep bu tür yardım faaliyetlerinin resmî kanallar üzerinden yapılması yönündeydi.” ifadelerini kullandı.

“AHBAP’I DESTEKLEYEN BİR SÖYLEMİM OLMADI”

Gökbakar, 6 Şubat depremlerinin ardından da yaklaşımını değiştirmediğini kayda geçirdi. Deprem bölgesine kendi imkânlarıyla yardım ulaştırdığını anlatan Gökbakar, sosyal medya veya geleneksel medyada Ahbap Derneğini ya da Haluk Levent’i destekleyen herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Çevresine de yardım faaliyetlerinin devletin resmî kurumları üzerinden yürütülmesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğunu belirten Gökbakar, savcılıkta “Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmî kurumlar eliyle yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur.” dedi.

"KIZILAY ÇADIRLARI ÜZERİNDEN HALUK LEVENT’LE TARTIŞTIM"

Gökbakar’ın ifadesinde 6 Şubat depremlerinin ardından gündeme gelen Kızılay’dan çadır alımı konusu da yer aldı.

Haluk Levent’in Kızılay’dan yapılan çadır alımlarına ilişkin açıklamalarına sorgulayıcı yaklaştığını belirten Gökbakar, bu konuda yaptığı bir paylaşımın ardından Levent’le sosyal medya üzerinden sözlü tartışma yaşadıklarını anlattı.

Bu süreçte de Ahbap’a destek vermediğini vurgulayan Gökbakar, aksine Levent’e yönelik eleştirel tavrının sürdüğünü söyledi.

“HALUK LEVENT’E DAHA DİKKATLİ YAKLAŞILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM”

Şahan Gökbakar, yakın çevresinde ve sosyal medya hesaplarında Haluk Levent’in geçmişine dikkat çektiğini de savcılık tutanağına geçirdi. Gökbakar, “Haluk Levent’in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir.” dedi.

Bu tavrı nedeniyle o dönemde Haluk Levent ve Ahbap’ı destekleyen kesimlerin tepkisini çektiğini belirten Gökbakar, eleştirildiğini de anlattı.

"AHBAP’LA BÖYLE BİR FAALİYETE GİRMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Gökbakar, ifadesinin sonunda afet yardımları konusunda benimsediği çizgi ile Ahbap Derneğine yönelik yaklaşımını birlikte değerlendirerek, Ahbap’la ortak bir yardım faaliyeti yürütmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Gökbakar, savcılıkta “Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.” diyerek Ahbap Derneğiyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını bir kez daha kayda geçirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü dosyada Gökbakar’ın tanık beyanları soruşturma tutanağına girdi.