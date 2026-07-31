Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılan ünlü oyuncu Eda Ece'nin (Tuncer) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ece'nin ifadesinde ise önemli bir detay dikkat çekti.

"TELEVİZYONDA EKMEK YEDİĞİMİZ İÇİN BORÇLU HİSSETİK"

İfadesinde 2023 yılının Şubat ayında yaşanan büyük depremlerde İstanbul'da "Yasak Elma" dizisinin çekimlerinde olduklarını ve televizyon yapımlarından ekmek yedikleri için insanlara karşı manevi olarak borçlu hissettiklerini belirten ünlü oyuncu, bu nedenle ekip olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini anlattı.

"ŞEVVAL SAM BİZİ KATİ ŞEKİLDE UYARDI"

Eda Ece'nin ifadesinde en dikkat çeken detay ise, ünlü oyuncu Şevval Sam'ın, kendilerini Haluk Levent'e karşı uyardığını söylemesi oldu.

Ece, "Sette birlikte çalıştığımız rol arkadaşım Şevval Sam bizi Haluk Levent'e karşı kati şekilde uyardı. Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle ona güvenemeyeceğimizi söyledi" dedi.

"DAHA ÖNCE HİÇ YÜZ YÜZE GELMEDİK"

Ünlü Oyuncu, ifadesinin devamında, "Ben daha önceden Haluk Levent ile tanışmıyordum. Deprem sürecinde ve sonrasında da hiç irtibata geçmedik. Yüzyüze hiç gelmedik. Bende numarası dahi yoktur" dedi.

Dizi ekibi olarak kendi organize ettikleri yardımları deprem bölgesine TIR ile gönderdiklerini söyleyen Ece, sosyal medyadan tespit edebildikleri oyuncak, kıyafet gibi ihtiyaçları bireysel inisiyatifle paketleyip yardımcı olmak istediklerini, İstanbul'a getirilen Darülaceze'deki çocuklarla bir araya geldiklerini, Adana ve Ankara'daki depremzede hastaları hastanede ziyaret ettiklerini ve bunların hiçbirine de basını çağırmadıklarını ve hiçbir dernekle gitmediklerini anlattı.

BUNLARI ANLATIRKEN AĞLADI

Ünlü oyuncu, yalnızca depremzedelerin acılarını paylaşabilmek için birlikte durmak istediklerini ifade ederek, "Çünkü deprem sürecinde çok büyük acılar yaşandı. Hastanede kolsuz, bacaksız insanlar gördüm. Küçük çocuklar dahi organlarını kaybetmişti" dedi.

Eda Ece'nin bu kısımda ağladığı detayı da ifade tutanağına geçirildi.

"SET OLARAK AHBAP'I YOK SAYDIK"

Ece, "Bu kadar büyük acı varken toplanan yardım paralarının usulsüzlük için kullanılmasına inanamıyorum. Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş, çünkü birçok ünlü gibi bizde deprem sırasındaki yardım motivasyonumuzu Ahbap'a yönlendirebilirdik. Ancak biz set olarak Ahbap'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık" dedi.

"SADECE AFAD'IN PROGRAMINA KATILDIM, MAKYAJ BİLE YAPMAMIŞTIM"

"Ahbap Derneği, devlet kurumlarının rakibi olarak parlatılmaya çalışıldıysa benim bununla alakalı bilgim yoktur. Bizim için hep şüpheliydi. Kamuoyunda Kızılay ve AFAD'a rakip algısı yerleşmiş olabilir" diyen Eda Ece, "Ben yalnızca ATV'de yayınlanan AFAD'ın bağış programına katıldım. İç İşleri Bakanlığı tarafından aranıp davet edilmiştim. Bu programda saçımı yapmamıştım. Ve makyajsızdım. Bu nedenle acıyı sahiplendiğim ve asıl toplumun benimsediği ünlü olduğum şeklinde yorumlar yapılmıştı" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI AÇIKLADI

Eda Ece’ye, Haziran 2023’te düzenlenen ELLE Style Awards ödül töreninde kullandığı, “Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık” anlamındaki sözleri de soruldu.

Sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını belirten Eda Ece, duygusal konuşmasını bir şakayla bitirmek istediğini ancak haddini aştığını söyledi. İfade sırasında ağladığı tutanağa geçen oyuncu, depremzedelerin kendisine kırılmasının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

"KEŞKE ZAMANI GERİYE ALABİLSEM"

Eda Ece, sözleri nedeniyle defalarca özür dilediğini belirterek, “Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem” dedi. Ahbap’a veya Haluk Levent’e hiçbir yardımda bulunmadığını vurgulayan oyuncu, ifadeye çağrıldığı için teşekkür ettiğini ve uzun zamandır kendisini anlatmak istediğini söyledi.