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Şile Belediyesi davasında 53 sanığın yargılandığı 3. duruşma başladı

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Şile Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Başkan Özgür Kabadayı'nın da aralarında olduğu 53 sanığın davasının 3. duruşması başladı. Duruşmada Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında olduğu 11 tutuklu sanık yer aldı.

ŞİLE Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda saat 10.30'da başladı. Duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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