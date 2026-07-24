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Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi

Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi
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Gazeteci Fatih Altaylı, Ahbap Derneği'me yönelik soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi. Soruşturma kapsamında bugün ayrıca gazeteciler Özlem Gürses ile Ruşen Çakır ve oyuncu Hazal Kaya da adliyeye gelerek ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı, ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ÜNLÜ İSİMLER TEK TEK ÇAĞRILDI

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen ve derneğin kurucusu olan Haluk Levent ile sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur dahil 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma ünlü isimlere de sıçradı. 

Başsavcılık, gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ı "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

FATİH ALTAYLI DA İFADE VERDİ

İfadeye çağrılan gazetecilerden Fatih Altaylı, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. Altaylı'nın, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı bildirildi.

Altaylı'nın yanı sıra Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Hazal Kaya da bugün adliyeye giderek ifade verdi.

Alınan bilgiye göre, ifadeye çağrılan diğer isimlerden komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan’ın da bugün adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

İLK ONLAR ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında daha önce de ünlü gazeteciler Ece Üner ile Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ile avukat Feyza Altun, bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulmak için savcılığa çağrılmıştı. Dün, Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter, avukatlarıyla birlikte dün İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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