Haberler

Oğuzhan Uğur dahil 10 kişi adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce Haluk Levent'in de aralarında olduğu 18 kişi tutuklanmıştı.

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Uğur ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

İspanyollar, sadece Arjantin'i değil İsrailli bakanları da üzdü

İspanyollar, İsrailli bakanları da üzdü!
İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda kamu görevlisi de gözaltına alındı

İstanbul'da dev çete operasyonu! Kamu görevlileri de gözaltında
Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü
NASA'nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı! Boğaz turkuaza büründü

NASA paylaştı! İstanbul'un son hali görenleri hayrete düşürdü
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

Milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi