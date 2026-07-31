Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba

Ünlü oyuncu Eda Ece, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

EDA ECE İFADE VERDİ

Bu kapsamda ifadeye çağrılan isimlerden biri olan Eda Ece de bugün ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

Ünlü oyuncu, savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Ece, adliyeden çıktığı sırada gazetecilerin sorusuna kısa bir cevap verdi.

"İNANIN BEN TANIMIYORUM, BAĞIŞ YAPMADIM"

Haluk Levent hakkında diyecekleri sorulan ünlü oyuncu, Levent'i tranımadığını ve Ahbap'a hiç bağış yapmadığını ifade etti.

Eda Ece, kısa açıklamasında şunları söyledi:

"İfademi verdim, orada her şeyi söyledim. İfademi içeride verdim. İnanın ben tanımıyorum ve hiç Ahbap'a bağış yapmadım. İfademi içeride verdim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı