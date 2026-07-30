’Ahbaplar Suç Örgütü’ soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: "Haluk Levent için 70 milyon lira borç verdim"

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy, savcılık ifadesinde, Ahbap Derneği ile yaptığı konteyner ve çelik yapı sözleşmeleri kapsamında tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunarak, "Ben bu süreçte dernekten hak etmediğim 1 kuruş bile almadım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Nejdet Kuy, tutuklanma talebiyle nöbetçi ceza hakimliğine gönderildi. Kuy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ahbap Derneği ile ilk temasının akrabası Cemil Yeşil aracılığıyla gerçekleştiğini anlatan Kuy, derneğin konteyner ihtiyacı nedeniyle kendisiyle irtibata geçildiğini, ilk etapta 800 konteyner için sözleşme imzaladıklarını söyledi. Konteynerleri doğrudan afet koordinasyon merkezindeki yetkililere teslim ettiğini ifade eden Kuy, "800 adet konteyneri belirtilen sürede tamamladım. Hepsini teslim tesellüm tutanaklarıyla teslim ettim. Faturaları kesildi, KDV'leri ödendi. Bu süreçte Haluk Levent ile tanışmadım bile" dedi.

"Toplam 3 bin 400 konteyner ürettim"

İlk sözleşmenin ardından kendisinden 2 bin 600 konteyner daha talep edildiğini belirten Kuy, günde 50 ila 55 konteyner üreterek teslim ettiğini söyledi. Daha sonra çelik konut projesi için teklif verdiğini, 352 konutluk sözleşme imzalandığını anlatan Kuy, bugüne kadar dernekten aldığı toplam ödemenin faturalarla uyumlu olduğunu savundu.

"Haluk Levent için 70 milyon lira borç verdim"

Kuy, çelik konut projesi için yapılan peşin ödeme sonrasında Cemil Yeşil ve Aytaç Ağadağ'ın, Haluk Levent'in borç talebi olduğunu kendisine ilettiğini öne sürerek, "Bu paradan Cemil Yeşil'in şirketi CY Motor'a 55 milyon lira gönderdim. Ayrıca 15 milyon lirayı nakit çekerek kendilerine verdim" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent ile ilk kez görüntülü görüşmede konuştuğunu belirten Kuy, "Bana Pegas Global'den 70 milyon lira borç aldığını, bunu geri ödeyeceğini söyledi" dedi.

"Karşılıksız çekler verdi"

Kuy, borcun tahsili için daha sonra Haluk Levent ile yüz yüze de görüştüğünü belirterek, "Bana 4-5 çek verdi. Bunlardan 2-3 tanesi karşılıksız çıktı. Tahsil ettiğim çeklerden sonra yeniden borç istedi. Yeliz Kaya'ya gönderdiğim paralar da bu süreçle ilgilidir" diye konuştu.

"Hak etmediğim 1 kuruş almadım"

Deprem bölgesinde toplam 3 bin 400 konteyner, 56 konut, 4 okul ve bir gençlik merkezi tamamladığını söyleyen Kuy, "Ben bu süreçte dernekten hak etmediğim 1 kuruş bile almadım. Haluk Levent'in manipülasyonları ile kendisine borç vermek zorunda kaldığım için bugün buradayım. Bütün belgelerim ve faturalarım denetime açıktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı