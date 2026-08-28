Haluk Levent'e bir darbede eşinden! Boşanmak için gün sayıyor

AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in, İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile 2018 yılında evlendiği ortaya çıkmıştı.

AHBAP'ın en büyük bağışçılarından biri olduğu belirtilen ve hapishanede olan Eriş'in yıllar içerisinde Haluk Levent'e milyonlarca lira gönderdiği öne sürüldü. Eriş, yaşanan son gelişmelerin ardından Haluk Levent'ten boşanma kararı aldı.

2018 YILINDA İSVİÇRE'DE EVLENDİLER

Nurdan Eriş'in anlatımına göre ikili 2018 yılında İsviçre'de evlendi. Eriş, çocuklarının babasız büyüdüğü için Levent'e bağlandıklarını söyledi.

2018 yılında şirketini sattığını belirten Eriş, bundan önce de Amerika'daki şirketinden Levent'e para gönderdiğini anlattı.

Eriş, Haluk Levent'in evlilik öncesinde ve sonrasında kendisinden farklı gerekçelerle para talep ettiğini ileri sürdü.

"PEŞİMDE MAFYALAR VAR DİYORDU"

Nurdan Eriş, eşinin kendisinden para isterken borçlarını gerekçe gösterdiğini öne sürdü.

Eriş, "Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı" ifadelerini kullandı.

Evliliklerinin 8'inci yılında yaşananları farklı değerlendirmeye başladığını belirten Eriş, eşinin kendisini dolandırdığını düşündüğünü ileri sürdü.

Eriş'in de yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer aldığı ve cezaevine girdiği belirtildi.

BOŞANMA KARARI CEZAEVİNDE GELDİ

Nurdan Eriş, Haluk Levent'ten boşanma kararı aldı.

İsviçre'de başlayan evliliğin sona erdirilmesi için boşanma sürecinin başlatıldığı ancak resmi işlemlerin tamamlanması gerektiği belirtildi.

Evliliğin hukuken sona erdirilebilmesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı resmi evrakların tamamlanması gerektiği aktarıldı.

"ŞU AN KENDİMİ SALAK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Nurdan Eriş, verdiği ifadede geçmişte Haluk Levent'in kendisini Türkiye'ye çağırdığını ve bu çağrı üzerine ülkeye geldiğini söyledi.

ATV'de yer alan habere göre Levent'e para gönderdiğini de anlatan Eriş, yaşananların ardından kendisini nasıl hissettiğini şu sözlerle anlattı:

"Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdim. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım.

Burada yanlış bir şey olduğunu anladım. Ama geç anladım. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu."