Şile Belediye Başkanı Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 12 sanık tutuklu kaldı

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Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada, 12 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özgür Kabadayı'nın da aralarında olduğu 12 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Sanıkların ve avukatlarının beyanda bulunmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamına karar veren heyet, Haluk Levent'in tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Heyet, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

Kaynak: AA