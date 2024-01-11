YASİN SURESİ OKUNUŞU: Yasin Suresi (6 SAYFA) Arapça yazılışı, anlamı ve tefsiri nedir? Kur'an-ı Kerim'in Kalbi Yasin Suresi okunuşu ve yazılışı!

Yasin Suresi 6 sayfadır. Okunuşu ise oldukça kolaydır. Arapça biliyorsanız hızlı şekilde okuma yapabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız sesli şekilde dinleyebilir ve sureye eşlik edebilirsiniz. Peki Yasin Suresi Arapça yazılışı nedir, Arapça Kur'an sayfalarını sizlere paylaşalım. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi, en çok okunan surelerden birisidir. Perşembe geceleri, cuma vakti, kandil geceleri, dini günlerde en çok Yasin Suresi okunmaktadır. Yasin Suresi Arapça yazılışı, anlamı ve tefsiri nedir? Kur'an-ı Kerim'in Kalbi Yasin Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır?

YASİN SURESİ KAÇINCI SAYFADA BULUNUYOR?

Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim'de 439. sayfada bulunmaktadır. 36. sure olan Yasin Suresi toplamda 83 ayettir. 22. cüzün son sayfalarında yer alır. Yasin Suresi'nin 3. sayfası 23. cüzün ilk sayfasına denk gelmektedir. Mekke döneminde indirildiği için Mekki bir suredir. Kelime sayısı 733 iken Yasin Suresi'nin toplam harf sayısı 2988'dir.

YASİN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Yasin Suresi 1

Yasin Suresi 2

Yasin Suresi 3

Yasin Suresi 4

Yasin Suresi 5

Yasin Suresi 6

YASİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1. ayet - Yasin

2. ayet - Velgurânilhakim

3. ayet - İnnekeleminer murselin

4. ayet - Alesıratimmüstegım

5. ayet - Tenzilelazizirrahim

6. ayet - Litünziragavmemme ünzira âbêühüm fehümğafilün

7. ayet - Legadhaggal gavlüâle ekserihim fehümle yü'minun

8. ayet - İnne cealne fi ağnegıhim eğlelen fehiye ilelezgani fehüm mugmehun

9. ayet - Vecealne mimbeyni eydîhim seddevvemin halfehüm sedden feeğşeyna hüm fehümle yubsirun

10. ayet - Veseveün aleyhim eenzertehüm emlem tunzirhüm le yü'minun

11. ayet - İnneme tunziru menittebeazzikra vehaşiyerrahmane bilğayb, febeşşirhü bimeğfirativveecrin kerim

12. ayet - İnne nahnunujyilmevte venektübü megaddemü veêsêrahüm, vekülle şeyin ehsaynahü fî imamimmübin

13. ayet - Vadrib lehum meselen eshabel karyeti iz caehel murselun

14. ayet - İz erselna ileyhimusneyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun

15. ayet - Kalu ma entum illa beşerum misluna ve ma enzeler rahmanu min şey'in in entum illa tekzibun

16. ayet - Kalu rabbuna ya'lemu inna ileykum le murselun

17. ayet - Ve ma aleyna illel belağul mubin

18. ayet - Kalu inna tetayyarna bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minna azabun elim

19. ayet - Kalu tairukum meakum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun

20. ayet - Ve cae min aksal medineti raculun yes'a kale ya kavmittebiul murselin

21. ayet - İttebiu mel la yes'elukum ecrav vehum muhtedun

22. ayet - Ve ma liye la a'budullezı fetaranı ve ileyhi turceun

23. ayet - E ettehızu min dunihi aliheten iy yuridnir rahmanu bi durril la tuğni anni şefaatuhum şey'ev ve la yunkizun

24. ayet - İnni izel le fi dalalim mubin

25. ayet - İnni amentu bi rabbikum fesmeun

26. ayet - Gîledhulil cenneh gale ya leyte kavmi ya'lemun

27. ayet - Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mukramin

28. ayet - Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cundim mines semai ve ma kunna munzilin

29. ayet - İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hum hamidun

30. ayet - Ya hasraten alel ibadi ma ye'tihim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun

31. ayet - Elem yerav kem ehlekna kablehum minel kuruni ennehum ileyhim la yarciun

32. ayet - Ve in kullul lemma cemi'ul ledeyna muhdarun

33. ayet - Ve ayetul lehumul erdul meytetu ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhu ye'kulun

34. ayet - Ve cealna fiha cennatim min nahiliv ve a'nabiv ve feccerna fiha minel uyun

35. ayet - Li ye'kulu min semerihi ve ma amilethu eydihim efela yeşkurun

36. ayet - Subhanellezi halekal ezvace kulleha mimma tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun

37. ayet - Ve ayetul lehumul leylu neslehu minhun nehara fe iza hum muzlimun

38. ayet - Veş şemsu tecri li mustekarril leha zalike takdirul azizil alim

39. ayet - Vel kamera kaddernahu menazile hatta ade kel urcunil kadim

40. ayet - Leşşemsu yembeği leha en tudrikel kamera velel leylu sabikun nehari ve kullun fi feleki yesbehun

41. ayet - Ve ayetul lehum enna hamelna zurriyyetehum fil fulkil meşhun

42. ayet - Ve halakna lehum mim mislihi ma yarkebun

43. ayet - Ve in neşe' nuğrikhum fela sariha lehum velahum yunkazun

44. ayet - İlla rahmetem minna ve metaan ila hin

45. ayet - Ve iza gıle lehumutteku ma beyne eydikum ve ma halfekum leallekum turhamun

46. ayet - Ve ma te'tihim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin

47. ayet - Ve iza kile lehum enfiku mimma razekakumullahu kalellezine keferu lillezine amenu enut'imu mel lev yeşaullahu at'amehu in entum illa fi dalalim mubin

48. ayet - Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin

49. ayet - Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzuhum vehum yehissimun

50. ayet - Fela yesteti'une tevsiyetev ve la ila ehlihim yarciun

51. ayet - Ve nufiha fis suri fe iza hum minel ecdasi ila rabbihim yensilun

52. ayet - Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanu ve sadekal murselun

53. ayet - İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hum cemi'ul ledeyna muhdarun

54. ayet - Fel yevme la tuzlemu nefsun şey'ev vela tuczevne illa ma kuntum ta'melun

55. ayet - İnne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun

56. ayet - Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun

57. ayet - Lehum fiha fakihetuv ve lehum ma yeddeun

58. ayet - Selamun gavlemmir rabbir rahim

59. ayet - Vemtazul yevme eyyuhel mucrimun

60. ayet - Elem a'hed ileykum ya beni ademe el la ta'buduş şeytane innehu lekum aduvvum mubin

61. ayet - Ve eni'buduni haza sıratum mustekim

62. ayet - Ve legad edalle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta'gilun

63. ayet - Hezihi cehennemulleti kuntum tu'adun

64. ayet - İslevhel yevme bima kuntum tekfurun

65. ayet - El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bimakanu yeksibun

66. ayet - Velev neşau letamesna ala a'yunihim festebekus sırata fe enna yubsirun

67. ayet - Velev neşau le mesahnahum ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yârciun

68. ayet - Ve men nuammirhu nunekkishu fil halki efela ya'kilun

69. ayet - Ve ma allemnahuş şi'ra ve ma yembeği lehu in huve illa zikruv ve kur'anum mubin

70. ayet - Li yunzira men kane hayyave ve yehikkal kavlu alel kafirin

71. ayet - Evelem yerav enna halagnâ lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun

72. ayet - Ve zellelnaha lehum fe minha rakubuhum ve minha ye'kulun

73. ayet - Ve lehum fiha menafiu ve meşarib efela yeşkurun

74. ayet - Vettehazu min dunillahi alihetel leallehum yunsarun

75. ayet - La yesteti'une nasrahum vehum lehum cundum muhdarun

76. ayet - Fela yahzunke kavluhum inna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun

77. ayet - Evelem yeral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huve hasimun mubin

78. ayet - Vedarabelena meselevve nesiye halgah, gale meyyuhyil izame ve hiye ramim

79. ayet - Gul yuhyihellezi enşeeha evvele merrati ve huve bi kulli halkin alim

80. ayet - Ellezi ceale lekum mineş şeceril ahdari naran fe iza entum minhu tugidun

81. ayet - Eveleysellezi halegas semavati vel erda bi kadirin ala en yahluka mislehum bela ve huvel hallakul alim

82. ayet - İnnemê enrühû izê erade şeyen eyyegüle lehükünfeyekün

83. ayet - Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyivveileyhi turceun

NOT = Yasin Suresi'ni tecvidli ve kurallı şekilde okumak için lütfen Arapçasından okumaya çalışın. Çünkü Arapçadan okuduğunuzda tecvid kurallarına uymuş olursunuz. Ama Türkçe olarak okursanız uzatma hataları yapabilirsiniz. Dilerseniz diyanetten sesli şekilde dinleyebilirsiniz.

YASİN SURESİ TÜRKÇE DİYANET MEALİ / TÜRKÇE ANLAMI