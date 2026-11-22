Ekonomist Beste Uyanık, oyuncu ve sunucu Murat Aygen'in sunduğu Profesyoneller programında asgari ücretle çalışanlara yönelik yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı ve tasarruf imkanlarının konuşulduğu programda Uyanık, düşük gelirle çalışan kişilerin kendilerine yatırım yapması gerektiğini savundu. Özellikle evinde çalışan kişiler üzerinden verdiği örnek, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu.

"ASGARİ ÜCRETLİYİM, NASIL YAŞAYACAĞIM?"

Programın sunucusu Murat Aygen, asgari ücretle çalışan bir kişinin yaşadığı ekonomik zorlukları gündeme getirerek Uyanık'a şu soruyu yöneltti:

"Ben asgari ücretliyim kardeşim, ne yapacağım peki? Nasıl yaşayacağım? Ancak kazandığım para 28.075 lira. O zaman bir yere yatırım yapma, bir şeyi tasarruf etme imkanım var mı?"

Uyanık ise bu soruya, "Var, kendisine tasarruf yatırım yapacak. O asgari ücretle çalıştığı işi geçici bir dönem. Ama eğer ki kendini geliştirirse..." yanıtını verdi.

EVİNDE ÇALIŞANLARI ÖRNEK GÖSTERDİ

Açıklamalarını kendi evinde çalışan kişiler üzerinden örneklendiren Uyanık, bazı çalışanların kısa süre içinde işten ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"Evimizde insanlar çalıştırıyoruz, evde de hep şöyle bir sorun var. Bir hafta çalışıp bir hafta sonra 'Ben yapamıyorum.' diyor, gidiyor. Ben olsam girerim; gerçekten görgülü birini bulduysam onun yanında kalırım. Bir sürü şeyi öğrenirim, kendimi geliştiririm."

"BEN GÜMÜŞ PARLATMAYI DA BİLİYORUM DİYECEK"

Uyanık'ın konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise ev hizmetlerinde çalışan kişilerin farklı beceriler edinmesi gerektiğini anlattığı sözler oldu.

"Sonra bir başka eve gittiğimde derim ki: 'Ben servis yapmayı da biliyorum. Ben gümüş parlatmayı da biliyorum.' Yani ona hitap edecek. Şunu anlamalılar: 'Ben karşımdaki patronumdan ne alabilirim, ona ne verirsem ben kıymetli olurum?"

5,1 MİLYON KEZ İZLENDİ

Programdan alınan kesit, X platformunda 5,1 milyon görüntülenmeye ulaşırken binden fazla yorum aldı. Uyanık'ın asgari ücretlilere yönelik önerileri, düşük gelirli çalışanların yaşadığı ekonomik zorluklar ve iş hayatında kendini geliştirmenin sınırları üzerinden tartışıldı.