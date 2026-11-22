Sarah Michelle Gellar'ın kızı Charlotte annesini boyuyla geride bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu Sarah Michelle Gellar ve Freddie Prinze Jr.'ın 17 yaşındaki kızları Charlotte, Las Vegas'taki kırmızı halı etkinliğinde annesinden uzun boyuyla dikkat çekti. Oyuncu olmak istediğini açıklayan Charlotte, haftalık oyunculuk dersleri aldığını ve kariyerine başlamayı heyecanla beklediğini söyledi.
- Sarah Michelle Gellar ve Freddie Prinze Jr.'ın 17 yaşındaki kızı Charlotte, Las Vegas'ta düzenlenen People ve InStyle Drive-By Party etkinliğinde annesiyle kırmızı halıda poz verdi.
- Charlotte, haftalık oyunculuk dersleri aldığını ve mümkün olan en kısa sürede oyunculuk kariyerine başlamayı umduğunu söyledi.
- Gellar, kızının evde yaşadığı sürece kamera karşısına geçmesini istemediğini, ancak bir sette bulunmasına engel olmayacağını belirtti.
Hollywood'un ünlü çiftlerinden Sarah Michelle Gellar ve Freddie Prinze Jr.'ın 17 yaşındaki kızları Charlotte, Las Vegas'ta katıldığı kırmızı halı etkinliğinde annesiyle birlikte objektiflere poz verdi. Topuklu ayakkabı giymesine rağmen annesinden belirgin şekilde uzun görünen Charlotte, tarzıyla dikkat çekti. Genç kızın oyunculuk kariyerine adım atmaya hazırlandığını açıklaması da gecenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.
KIRMIZI HALIDA ANNE-KIZ POZU
Sarah Michelle Gellar ve kızı Charlotte, cuma akşamı Las Vegas'ta düzenlenen People ve InStyle Drive-By Party etkinliğine katıldı. Siyah deri ceket, mini etek ve çizmeleriyle dikkat çeken Charlotte, annesiyle birlikte kırmızı halıda poz verdi. Siyah ışıltılı mini elbise tercih eden 49 yaşındaki Gellar ise topuklu ayakkabı giymesine rağmen kızının yanında daha kısa kaldı. Anne-kızın uzun dalgalı saçları ve siyah kombinleriyle uyumlu bir görünüm sergilediği gecede, el ele poz vermeleri de dikkat çekti.
OYUNCULUK HAYALİ İÇİN HAZIRLANIYOR
People dergisine konuşan Charlotte, anne ve babasının izinden giderek oyuncu olmak istediğini belirtti. Haftalık oyunculuk dersleri aldığını söyleyen 17 yaşındaki genç kız, oyunculuğun en sevdiği şey olduğunu ve kariyerine mümkün olan en kısa sürede başlamayı umduğunu dile getirdi.
Sarah Michelle Gellar ise kızının, kendisiyle eşi Freddie Prinze Jr.'ın sektöre ilk adım attıklarında birlikte çalıştıkları oyunculuk koçundan eğitim aldığını açıkladı.
ANNESİNDEN OYUNCULUK İÇİN ŞARTLI DESTEK
Gellar, kızının oyunculuk yapma isteğine karşı çıkmadığını ancak evlerinde yaşadığı sürece kamera karşısına geçmesini istemediğini daha önce açıklamıştı. Ünlü oyuncu, Charlotte'un bir sette bulunmasına engel olmayacağını ancak kamera önüne geçmeden önce mesleğin inceliklerini öğrenmesini istediğini belirtmişti.
Öte yandan Gellar ve Freddie Prinze Jr.'ın 14 yaşındaki oğulları Rocky'nin de hafta sonu katıldığı yarış nedeniyle etkinlikte bulunmadığı öğrenildi. Çift, 2002 yılında evlenmişti. Charlotte, 16. yaş gününde annesinin kendisine aldığı lüks Jeep nedeniyle de daha önce gündeme gelmişti.