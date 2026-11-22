Ekranların sevilen oyuncularından Ezgi Mola, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla yeniden dikkatleri üzerine çekti. 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan ve iki yıl sonra evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu, ayrılıklarının ardından ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. "Ritmini Bul" adlı YouTube programına konuk olan Mola, boşanma kararının arkasında ihanet olmadığını vurgulayarak eski eşi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KESİN ALDATMIŞTIR DEDİLER"

Boşanmalarının ardından insanların mutlaka bir suçlu aradığını belirten Ezgi Mola, özellikle aldatma söylentilerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ünlü oyuncu, ayrılık kararının yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hep bir kusur, kaos aradılar. 'Kesin aldatmıştır' dediler. Olur mu öyle şey? Mustafa gerçekten iyi kalpli biri. Onun hakkını yiyemem."

Mola, eski eşinin karakterine yönelik olumsuz yorumları kabul etmediğini belirtirken boşanmanın her zaman ihanet ya da büyük bir kavga nedeniyle gerçekleşmediğine dikkat çekti.

"İYİ KALPLİ OLMASI İLİŞKİYİ DEVAM ETTİRMEYE YETMİYOR"

Evliliklerinde yaşanan sorunları anlatan oyuncu, iki insanın iyi niyetli olmasının her zaman birlikte kalabilmeleri için yeterli olmadığını söyledi. Mustafa Aksakallı'nın iyi kalpli biri olduğunu yineleyen Mola, ilişkilerde karşılıklı uyumun önemine vurgu yaptı.

Ünlü oyuncu, "Ama iyi kalpli olması ilişkiyi devam ettirmeye yetmiyor. Ben de çok iyi kalpliyim. Ama sen bana iyi geliyor musun? Ya da ben sana iyi geliyor muyum?" sözleriyle ayrılık kararına nasıl baktığını anlattı.

"DOSTLUĞUMUZ BİTMESİN DİYE EVLİLİKTEN VAZGEÇTİK"

Ezgi Mola'nın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise evliliklerini neden sonlandırdıklarına ilişkin sözleri oldu. Eski eşiyle birbirleri hakkında söyleyebilecekleri çok sayıda güzel şey bulunduğunu belirten oyuncu, buna rağmen ilişkiyi sürdürmelerine engel olan nedenlerin de olduğunu ifade etti.

Mola, "Biz bu arkadaşlık bitmesin, bu güzel dostluk bitmesin diye evlilikten feragat etme kararı aldık" diyerek ayrılığın arkasındaki düşünceyi açıkladı.

İKİ YILLIK EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 2023 yılında evlenmiş ve aynı yıl oğulları Can'ı kucaklarına almıştı. Çift, Haziran 2025'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından yaptıkları ortak açıklamada, oğulları için birbirlerinin yanında olmaya ve dostluklarını korumaya devam edeceklerini duyurmuşlardı.

Mola'nın son açıklamaları da eski eşiyle ilişkilerini dostluk çerçevesinde sürdürme kararlarının arkasında durduklarını ortaya koydu.

YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde Yaşar Çağlak ile birlikte görüntülenmesiyle de magazin gündemine gelmişti. Oyuncu, eski eşi Mustafa Aksakallı ile oğulları Can'ın yanında görüntülendiğinde yeni ilişkisi hakkındaki soruları çocuğunun yanında yanıtlamak istememişti.