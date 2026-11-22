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Dolandırıcılar, sahte icra ve arabuluculuk mesajlarıyla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. e-Devlet üzerinden işlem yapıldığı izlenimi veren bağlantılar ve hapis cezası tehditleriyle para talep eden şüphelilerin son hedefi 43 yaşındaki Dilek Taşhan oldu. Kendisine gönderilen mesajın ardından arabuluculuk firması olduklarını söyleyen kişileri arayan Taşhan'dan 1 milyon 200 bin lira istendi. Dolandırıcılık girişimini son anda fark eden Taşhan, yaşadıklarını anlatarak vatandaşları uyardı.

"4 YIL HAPİS CEZASI ALACAKSINIZ" DİYEREK KORKUTTULAR

Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan 43 yaşındaki Dilek Taşhan'ın telefonuna, "Sayın Dilek Taşhan, belgeleriniz tarafınıza ulaştırılamamıştır. Detaylı bilgi almak adına ulaşın" yazılı bir SMS gönderildi. Mesajda yer alan numarayı arayan Taşhan, kendilerini arabuluculuk firması olarak tanıtan kişilerle görüştü.

Nefes'in haberine göre telefon görüşmesinde Taşhan'a, internet üzerinden yasaklı sitelere girdiği gerekçesiyle hakkında siber suçlar kapsamında işlem başlatıldığı söylendi. Şüpheliler, 3 ila 4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını öne sürerek kendisinden 1 milyon 200 bin TL talep etti. Ardından aynı gün içerisinde 60 bin TL ödeme yapması halinde dosyanın kapatılabileceğini söylediler.

SAHTE E-DEVLET BAĞLANTISIYLA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Dolandırıcıların, vatandaşların güvenini kazanmak için e-Devlet üzerinden işlem yapıldığı izlenimi veren bağlantılar gönderdiği öğrenildi. Taşhan, şüphelilerin yönlendirmesiyle gönderilen bağlantı üzerinden e-Devlet'e girmesinin istendiğini belirterek dolandırıcılık girişimini son anda fark ettiklerini söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Taşhan, "Ödeme yapacağımızı söyleyerek aradığımızda gönderdikleri linkten e-Devlet'e girmemizi istediler. Bizi oradan yönlendirdiler ancak bir süre sonra dolandırıcılık olduğunu anlayıp ödeme yapmadık. Ya korkup parasını gönderenler varsa? Bir insanın yıllarca biriktirdiği parasını birkaç dakikada kaybetmesi çok acı" dedi.

"İNSAN KİME GÜVENECEĞİNİ ŞAŞIRIYOR"

Aynı sabah doktor bir arkadaşının da birebir aynı içerikte mesaj aldığını belirten Taşhan, kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline nasıl geçtiğini sorguladı.

Vatandaşların bu yöntemlerle kolayca hedef haline getirildiğini söyleyen Taşhan, "İnsan kendi ülkesinde, kendi bilgileriyle bu kadar kolay hedef haline gelebiliyorsa kime güveneceğini şaşırıyor. Bizi koruyan bir merci yok mu?" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi