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Endonezya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangın faciaya dönüştü. Ülkenin Banten eyaletindeki üç katlı fabrikayı saran alevler gökyüzünü siyah dumanla kaplarken, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangın sırasında fabrikada bulunan 36 işçiden ise haber alınamıyor. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri, alevlerin ve yoğun dumanın etkisini sürdürdüğü tesiste mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ALEVLER ÜÇ KATLI FABRİKAYI SARDI

Yangın, Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Serang bölgesindeki PT Fonusa Agung Mulia adlı şekerleme fabrikasında çıktı. Başkent Cakarta'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın büyük bölümünü sardı.

Milkita markasıyla süt bazlı şekerleme ve atıştırmalık ürünler üreten fabrikadan yükselen yoğun siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yerel saatle 16.30 sıralarında ihbar alan itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında binanın geniş bir bölümünün alevler içinde olduğu belirtildi.

36 İŞÇİDEN HABER ALINAMIYOR

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı'nın açıklamasına göre yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Fabrikadan 15 kişi sağ olarak kurtarılırken, 36 çalışana ise henüz ulaşılamadı.

Arama kurtarma ekipleri, işçilerin mahsur kalmış olabileceği bölümlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yangının üzerinden 12 saatten fazla geçmesine rağmen tesisin bazı bölümlerinde alevlerin devam ettiği, ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, hayatta kalan bazı işçiler alevlerin fabrikanın üçüncü katındaki soğutma ünitesinden başladığını anlattı.

Yangının ardından binanın çatısının bazı bölümlerinin çöktüğü, metal parçaların ve yanmış çatı malzemelerinin çevreye yayıldığı görüldü. Fabrikada yakınlarını bulamayan işçilerin aileleri ise gelecek haberleri tesisin önünde beklemeye başladı.

Arama çalışmalarına yerel itfaiye ekiplerinin yanı sıra Endonezya Kızılhaçı da destek veriyor. Yetkililer, kayıp işçilere ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ve ekiplerin güvenliğini ön planda tuttuklarını açıkladı.