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ABD'nin Florida eyaletinde 22 yıldır görev yapan evli polis memuru Matthew Pippin, mesai saatlerinde birden fazla kadınla cinsel içerikli mesajlaştığı ve fotoğraf alışverişinde bulunduğu gerekçesiyle işinden oldu. Kurum telefonunu eşine yakalanmamak için kullandığını itiraf eden Pippin'in, görüştüğü kadınların bilgilerini polis veri tabanından sorguladığı da ortaya çıktı.

EŞİNDEN GİZLEMEK İÇİN KURUM TELEFONUNU KULLANMIŞ

Florida'nın Osceola County bölgesinde görev yapan Matthew Pippin hakkında başlatılan kurum içi soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Polis teşkilatında 22 yıldır çalışan Pippin'in, kendisine tahsis edilen iş telefonuyla birden fazla kadınla cinsel içerikli yazışmalar yaptığı belirlendi.

Telefon kayıtları ve mesai çizelgelerini inceleyen müfettişler, mesajların önemli bir bölümünün Pippin'in görev başında olduğu saatlerde gönderildiğini tespit etti. Bazı yazışmalarda kadınların çıplak veya iç çamaşırlı fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.

"NEDEN KENDİ TELEFONUNU KULLANMADIN?" SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT

Soruşturma sırasında Pippin'e, kadınlarla mesajlaşmak için neden kişisel telefonu yerine kurum telefonunu kullandığı soruldu. Evli polis memuru, soruya "Sebebi açık, karım" yanıtını verdi.

Pippin'in kadınlardan birine üniformasıyla çekilmiş fotoğrafını göndererek flört ettiği de belirlendi. Soruşturma dosyasına giren mesajlarda, kadınlarla karşılıklı cinsel içerikli ifadeler kullandığı görüldü.

MESAİ SAATLERİNDE KADINLARLA BULUŞTUĞUNU KABUL ETTİ

Soruşturma yalnızca mesajlarla sınırlı kalmadı. Pippin'in görev saatleri içerisinde bazı kadınlarla buluştuğu da tespit edildi. Müfettişlere ifade veren polis memuru, mesai sırasında kadınların evlerine gittiğini ve bazılarıyla yakınlaştığını kabul etti.

Pippin, davranışlarının yanlış olduğunu kabul ederek evli olduğu için bu tür yazışmalar yapmaması gerektiğini, ayrıca görev sırasında mesajlaşmanın işini aksattığını söyledi.

POLİS VERİ TABANINI ÖZEL İŞLERİ İÇİN KULLANMIŞ

İncelemede Pippin'in yalnızca kurum telefonunu değil, polis teşkilatına ait bilgi sistemlerini de kişisel amaçlarla kullandığı ortaya çıktı.

Pippin'in mesajlaştığı bazı kadınlar ile bu kişilerin eski eşleri ve yakınları hakkında polis veri tabanında sorgulamalar yaptığı belirlendi. Sorgulamaların aranan kişiler ve aile içi şiddetle ilgili mahkeme kararları gibi bilgileri kapsadığı bildirildi.

HAKKINDAKİ BAŞKA BİR SUÇLAMA SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Pippin hakkındaki inceleme, Mayıs 2026'da bir kadının kendisine yönelik cinsel saldırı suçlamasında bulunması üzerine başlatıldı. Kadının beyanı doğrultusunda yürütülen adli soruşturmada suçlamayı destekleyecek yeterli delile ulaşılamadı ve savcılık ceza davası açmadı.

Ancak bu süreçte incelenen kurum telefonu ve dijital kayıtlar, Pippin'in görev kurallarını ihlal ettiğini ortaya koydu. Böylece adli soruşturmada suçlama yöneltilmeyen polis memuru hakkında disiplin süreci yürütüldü.

22 YILLIK MESLEK HAYATI SONA ERDİ

Soruşturmanın ardından Pippin'e 13 Ekim'de işten çıkarılmasının önerildiği bildirildi. İki gün sonra istifasını sunan Pippin'in kurumdan ayrılış işlemleri 30 Ekim'de tamamlandı.

Osceola County Şerifi Chris Blackmon ise yaptığı açıklamada Pippin'in görevine son verildiğini belirterek polis memurlarının dürüstlük, hesap verebilirlik ve profesyonellik açısından en yüksek standartlara uyması gerektiğini vurguladı.

Blackmon, hiçbir polis memurunun yasaların ve toplumun beklediği mesleki standartların üzerinde olmadığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi