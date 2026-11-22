ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Parma kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Parma kentindeki bir bebek partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Doğacak bebeğin babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Parma Polis Departmanı, olayın cumartesi günü yerel saatle 18.00 sıralarında Cleveland'ın yaklaşık 13 kilometre güneyindeki Ridge Yolu üzerindeki etkinlik mekanında meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, 19 yaşındaki baba adayının, anne adayının 45 yaşındaki babasının ve 17 yaşındaki bir genç kızın silahla vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi. Anne adayının sağlık durumuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Olay yerinde iki silahın ele geçirildiğini kaydeden polis, iki şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı