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ABD'nin Kentucky eyaletinde öğrencisine yönelik cinsel istismar suçlamalarını kabul eden ve çocuklarla temas kurması yasaklanan eski öğretmen Rachel Clement, iki haftalık bir bebeği kucağına aldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. 29 yaşındaki Clement'in avukatı, bebeğin istismar mağduru olan gençle aynı yaş grubunda olmadığını savunurken, mahkemenin kefalet koşullarının ihlal edilip edilmediğine karar vermesi bekleniyor.

ÖĞRENCİSİYLE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kentucky eyaletindeki Henderson Lisesinde öğretmenlik yapan Rachel Clement hakkında, bir öğrencisiyle cinsel içerikli mesajlaştığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Clement, mayıs ayında görülen davada iki ayrı cinsel istismar suçlamasını ve delilleri karartma suçlamasını kabul etti.

Yapılan anlaşma kapsamında cinsel suçlu siciline kaydedilen Clement'in ABD'de öğretmenlik yapması ömür boyu yasaklandı. Eski öğretmene ayrıca okul binalarına girmeme ve biyolojik yeğeni dışında reşit olmayan kişilerle temas kurmama şartı getirildi.

İKİ HAFTALIK BEBEĞİ KUCAĞINA ALINCA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Ancak Clement'in 13 Kasım'da bu şartları ihlal ettiği öne sürüldü. Eski öğretmenin, doğum günü partisi süslemelerini bırakmak amacıyla bir okula bağlı kiliseye gittiği ve burada henüz iki haftalık bir bebeği kucağına aldığı belirtildi.

Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından Clement, kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.

AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Clement'in avukatı Jonathan Coomes, müvekkilinin kiliseye papazın isteği üzerine gittiğini ve okul çağındaki hiçbir çocukla temas kurmadığını savundu. Coomes, eski öğretmenin öğrenciler gelmeden önce binadan ayrıldığını belirtti.

Avukat ayrıca Clement'in kucağına aldığı bebeğin, davadaki istismar mağduruyla benzer özellikler taşımadığını ileri sürdü. Mağdurun ergenlik çağında olduğunu hatırlatan Coomes, iki haftalık bir bebeğin aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

11 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Clement, kabul ettiği iki cinsel istismar suçlamasının her biri için üçer yıl, delilleri karartma suçlaması için ise beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Suçlara ilişkin üst sınırların toplamı 11 yıla ulaşıyor.

Eski öğretmenin kefaletinin iptal edilip edilmeyeceğinin pazartesi günü yapılması planlanan duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.