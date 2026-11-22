Otoyolda dehşet anları kamerada! Karşı şeride geçen cip, otomobille kafa kafaya çarpıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede yaşanan kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Kazanın ardından otoyolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Adana'da otoyolda yaşanan kazada, kontrolden çıkan bir cip karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kaza anı saniye saniye kameraya kaydedildi.
TEK ŞERİTTEN SAĞLANAN YOLDA KAZA
TAG Otoyolu'nun Şambayadı mevkisinde dün saat 12.30 sıralarında yaşanan kazada, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda ilerleyen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan cip, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı, yoldan geçen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kazanın ardından otoyolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.